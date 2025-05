Social Ionel Ganea, cercetat penal după ce fiul său de 2 ani a fost grav rănit într-un accident. Câți ani ar putea sta în închisoare







Fostul fotbalist Ionel Ganea este implicat într-un dosar penal după ce, pe 9 mai, a provocat un grav accident rutier. În urma impactului, fiul său în vârstă de doi ani a suferit răni extrem de grave și a fost internat în comă indusă la secția de Terapie Intensivă a Spitalului din Târgu Mureș.

Accidentul care a șocat opinia publică

Copilul a fost operat de urgență din cauza unui traumatism cranio-cerebral sever. Potrivit informațiilor apărute în presă, băiețelul nu purta centură de siguranță, se afla pe scaunul din față al mașinii și nu era transportat într-un scaun special omologat, conform reglementărilor pentru transportul minorilor.

Mai mult, se vehiculează ipoteza că Ganea ar fi folosit telefonul mobil în timp ce conducea, ceea ce ar constitui o abatere gravă de la legislația rutieră.

Ce spune avocatul despre posibila pedeapsă

Avocatul Adrian Cuculis a comentat cazul într-o intervenție publică, subliniind gravitatea situației: „Copilul a fost ținut fără centură și pe scaunul din față, și înțeleg că ar fi folosit și telefonul mobil. Eu consider, în calitate de părinte, nu avocat, că lucrurile sunt clare. Ai intrat într-o mașină staționată, ți-ai vătămat corporal copilul, e clar că n-ai vrut să faci lucrul ăsta, dar ești vinovat. Eu am văzut multe materiale în care se zicea că o să ajungă la pușcărie. Nu, n-o să ajungă la pușcărie”.

În acest moment, fapta este încadrată ca vătămare corporală din culpă, însă avocatul a atras atenția că, dacă situația medicală a copilului se agravează, încadrarea s-ar putea schimba în „ucidere din culpă”, infracțiune pedepsită cu închisoare de la 2 la 7 ani, conform Codului Penal.

Detalii esențiale din anchetă și ipoteze analizate

Avocatul a mai precizat că ancheta este în desfășurare și că trebuie stabilite toate circumstanțele producerii accidentului: „Dacă se întâmplă, Doamne ferește!, ca acest copil să nu scape, se va numi ucidere din culpă, încadrată de la 2 la 7 ani, pentru că s-au încălcat niște reguli de circulație, inclusiv folosirea telefonului mobil. Eu așa am priceput-o, că ar fi vorba de un telefon, pentru că nu există nicio altă explicație pentru coliziunea cu o mașină staționată. N-aveai cum să n-o vezi. Atât știm noi din limita anchetei, n-au apărut și alte informații. E posibil ca la stabilirea culpei, în urma dinamicii accidentului și audierii persoanelor implicate să se constate că acel conducător auto avea și el culpa lui. Sau poate că avea toată culpa că era acolo”.

El a adăugat că vor trebui analizate viteza mașinii, modul de parcare al autoturismului lovit și poziția acestuia în raport cu carosabilul: „Poate că n-o să fie găsit vinovat de vătămare corporală sau altă infracțiune, dacă se întâmplă ceva, pentru că nu știm dinamica accidentului, nu știm cum și-a parcat acel om mașina acolo. Toate lucrurile astea trebuie tranșate în mod absolut obiectiv de procuror și experții care fac măsurători”, scrie cancan.