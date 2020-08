Liberalul a declarat că PSD este un „partid de piromani”, că social-democrații vor să dea foc țării în timp ce guvernul, pe post de „pompier”, trebuie să stingă incendiul.

„Cui i-a folosit ca țara să nu aibă un Guvern cu puteri depline în condițiile în care criza sanitară nu s-a încheiat, situația economică este una dificilă și Guvernul a adoptat un program de relansare economică și de investiții care să ducă la dezvoltarea economică a țării? Sunt peste 3 miliarde de euro aprobate prin diverse acte normative în această perioadă, pentru a sprijini companiile afectate de criză.

Vorbim aici de OUG care alocă 1 miliard de euro sub formă de ajutoare nerambursabile pentru reluarea activitățiilor economice de către companii, atât sub forma unor granturi de 2000 de euro pentru SRL fără salariați, cât și granturi pentru HORECA, Transport, industrii afectate de criză(…)350 de milioane de euro vor fi lansate la începutului lunii septembrie și trebuie să ajungă la companii. Alte 550 de milioane de euro sunt granturi pentru IMM, pentru reconversia lor. 15 miliarde de lei au fost alocate prin rectificare pentru garanții, credite, investiții, sub forma unor credite cu dobândă subvenționață.

Comisia Europeană a aprobat majorarea plafonului pentru IMM Invest de la 15 miliarde la 20 de miliarde de lei, astfel încât cât mai multe companii să poată beneficia de acces la credite cu dobândă 0. 80 miliarde de euro de la UE, atât pentru cadrul financiar 2021-2027, cât și pentru planul de recuperare economică, sunt puse în pericol de astfel de demersuri care ar lăsa țara fără un Guvern cu autoritatea necesară”, a spus Ionel Dancă.