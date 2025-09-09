Monden Ion Suruceanu îşi serbează ziua de naştere. Câţi ani a împlinit interpretul basarabean







Republica Moldova. Cunoscutul interpret Ion Suruceanu împlineşte pe 9 septembrie vârsta de 76 de ani. Artistul a fost felicitat de familie, rude, prieteni şi colegii de scenă.

Interpretul s-a născut în 1949 în comuna Suruceni, raionul Ialoveni, la o distanţă de cca 20 km de la Chişinău. Încă de pe băncile şcolii, Suruceanu a vrut să-şi facă o carieră în sport. Dar a renunţat de dragul muzicii.

Lui Ion Suruceanu îi plăceau în tinereţe foarte mult melodiile lui Dan Spătaru. Fredona des, acasă, melodiile interpretului de peste Prut. Iar când mama sa l-a auzit cântând, l-a încurajat să-și îndeplinească visul de a cânta. Astfel a abandonat Colegiul de Cultură Fizică și Sport şi s-a dus la Şcoala de muzică.

Maestrul Mihai Dolgan, fondatorul legendarei formaţii „Noroc” a fost cel care l-a scos pe scena mare.

„Eram prin 1967, la sfârșitul anului trei, și cântam într-o trupă. S-a întâmplat ca la o petrecere de Revelion la care cântam și noi să fie cineva de la Formația „Noroc”, condusă de Mihai Dolgan.

Băiatul acela mi-a spus că au nevoie de un solist, iar peste câteva zile m-am întâlnit cu Mihai Dolgan și i-am cântat câteva melodii. La un moment dat, m-a întrebat: „Măi băiatule, vrei să cânți în Formația „Noroc”?” Eu am înlemnit, pierdusem darul de a vorbi.

Nu dormisem toată noaptea. La Școala de Muzică eram fagotist, deci locul meu era în Orchestra Simfonică. A doua zi, am mers la Filarmonica Națională și am fost acceptat. Nu aveam decât vreo 18 ani”, îşi aminteşte artistul.

La începuturile sale în muzică, Ion Suruceanu era un fel de „Dan Spătaru de la Chișinău”. „Majoritatea melodiilor pe care le-am interpretat de-a lungul timpului sunt din repertoriul lui Dan Spătaru. Aveam rude în toate colțurile României și îmi aduceau toate CD-urile lui”, a divulgat artistul. Apoi, Mihai Dolgan i-a zis să-l lase pe Dan Spătaru și să-l facă pe Ion Suruceanu.

De-a lungul celor 56 de ani de carieră, Ion Suruceanu a lansat albume de un succes răsunător, a înregistrat sute de piese devenite șlagăre. Ca exemplu „Ce seară minunată!”, „Luna, luna”, „Roze, roze”, „Iubiți învățători”.

A făcut echipă cu mai mulţi compozitori. Dar compozitorul care i-a marcat viața, rămâne a fi Ian Raiburg.

Pentru cariera artistică i s-au conferit titlurile: „Artist Emerit” (1985), „Artist al poporului” (1990), „Meritul Civic” (1993). În 2004, Ion Suruceanu a fost decorat cu „Ordinul Republicii”.

„Nu m-am gândit niciodată că voi avea soarta asta. I-am mulțumit bunului Dumnezeu întotdeauna că e alături de mine și eu sunt alături de el. Mi se pare că mi-a dat mai mult decât am avut eu nevoie: sănătate, carieră de succes, părinți cuminți, frați, soție, copii, nepoți... De toate!”, a declarat Ion Suruceanu.

Cariera muzicală nu l-a ţinut pe interpretul Ion Suruceanu departe de politică. Între anii 1994-1998 a fost deputat din partea Partidului Democrat Agrar. Apoi s-a mai ales cu un mandat de parlamentar după ce a candidat pe lista Partidului Comuniştilor.

Amintim că Ion Suruceanu a fost singurul deputat agrarian, care a votat ca în Constituție să scrie limba română, nu limba moldovenească.

La alegerile din 2009, a susținut Partidul Democrat din Moldova, condus în acea perioadă de Dumitru Diacov.

Suruceanu a fost criticat pentru că a cântat, în 2015, la nunta lui Evgheni Șevciuk (pe atunci președinte al Transnistriei).