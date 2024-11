Monden Ioana State, momente de disperare. Ce a făcut ca să scape de problemă







Comedianta Ioana State trece printr-o perioadă mai complicată de câteva luni, din acest motiv a făcut mătreață. În căutarea remediului, vedeta a ajuns printre altele la o cremă buclucașă care i-a dat bătăi de cap.

Ioana State: ”Părea că am un borcan de untură în cap”

Dermatita sau mătreața dă bătăi de cap multora dintre noi. Și Ioana State se confruntă cu această problemă așa că a apelat la tot felul de remedii. Ultimul, o cremă, i-a cam pus capac. ”Am stat o oră cu alifia în păr, pe scalp, după care m-am dus m-am spălat. Mi-am pus șampon în cap de trei ori, de două ori cu șamponul meu pe care îl folosesc mai des și apoi cu șamponul tratament de la farmacie pentru această afecțiune. L-am dat apoi cu toate măștile, cu ce mai folosesc eu. Și când dau să îl usuc, se usca părul super frumos pe lungime. Iar aici la scalp zici că-mi turnasem un borcan cu untură.

Și zici că aveam un borcan cu untură turnată în cap. Și zic, Doamne-ferește, ce fac acum, că mâine dimineață am treabă și nu pot apărea cu părul ăsta pentru că nimeni nu o să mă creadă. Chiar dacă mi-l strâng nu o să mă creadă nimeni că eu sunt spălată și sunt curată. Dar am alifia care mi-a rămas pe cap. Și ce am făcut, mi-am mai spălat odată tot părul și dă-i și freacă iar și dă-i și freacă iar și nu se ia a naibii alifie. Dar pur și simplu mi-a intrat atât de tare în păr că nu reușesc nicicum să rezolv chestia”, a spus comedianta.

A reușit să scoată alifia din păr

În cele din urmă a reușit să își spele părul destul de lung și să arate bine. Iar spre seară a revenit cu un update. Chiar dacă alifia i-a dat bătăi de cap, scalpul ei arăta foarte bine, semn că și-a făcut și ceva efecte pozitive. Cu toate acestea, comedianta le-a promis internauților că va folosi și dintre remediile propuse de ei, după acest story.