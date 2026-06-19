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Protest în Piața Victoriei pentru apărarea democrației. Sute de persoane participă la manifestație

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Protest în Piața Victoriei pentru apărarea democrației. Sute de persoane participă la manifestațieProtest Piața Victoriei. Sursă foto: Facebook
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Din cuprinsul articolului

Câteva sute de persoane s-au adunat vineri seară în Piața Victoriei din București la un protest organizat de mai multe organizații neguvernamentale. Manifestația, desfășurată sub sloganul „E nevoie să apărăm democrația”, a reunit participanți care au transmis mesaje împotriva corupției și în favoarea independenței justiției.

Protest în Piața Victoriei pentru apărarea democrației

Acțiunea a început la ora 19:00 și a fost organizată de mai multe ONG-uri care susțin că mobilizarea are loc pe fondul nemulțumirilor legate de funcționarea instituțiilor statului și de modul în care este aplicată legea.

Participanții au afișat mesaje prin care au cerut măsuri împotriva corupției și au susținut că România traversează o perioadă dificilă din punct de vedere democratic.

Organizatorii au transmis că protestul reprezintă o continuare a manifestațiilor din anii anteriori, când sute de mii de persoane au ieșit în stradă pentru susținerea justiției.

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„Când tot sistemul se luptă din răsputeri să nu se schimbe nimic este timpul să ieşim iar în stradă. Când justiţia este pentru unii mumă şi pentru alţii ciumă, vocile cetăţenilor cer dreptate. Când instituţiile acţionează parcă doar la ordin este o datorie patriotică să protestăm împotriva unui stat capturat. Când sună Lia, România onestă iese în stradă să apere democraţia. Am fost sute de mii în stradă pentru Justiţie, NU corupţie!", au transmis organizatorii.

Protest Piața Victoriei

Protest Piața Victoriei. Sursă foto: Facebook

Referire la evenimentele din urmă cu 36 de ani

Inițiatorii manifestației au afirmat că este regretabil faptul că, la 36 de ani de la Mineriade, cetățenii consideră necesar să iasă din nou în stradă pentru a susține valorile democratice.

Aceștia au descris situația actuală ca fiind una care necesită implicare civică și au susținut că apărarea democrației și a statului de drept trebuie să rămână o prioritate.

Jandarmeria a transmis recomandări participanților

Înaintea protestului, Jandarmeria Capitalei a anunțat că va lua măsurile necesare pentru menținerea ordinii și siguranței publice pe durata manifestației.

Instituția a făcut apel la respectarea legislației privind adunările publice și la colaborarea dintre participanți și autorități.

„Subliniem importanţa asumării manifestaţiei de către un organizator, în vederea colaborării cu autorităţile pentru desfăşurarea acesteia în condiţii de siguranţă. Totodată, reamintim obligaţia respectării cadrului legal în vigoare incident adunărilor publice, îndemnăm toţi participanţii să respecte indicaţiile forţelor de ordine, să se dezică de orice persoane care ar putea încălca legea sau care ar putea îndemna la încălcări ale acesteia şi să le semnaleze de îndată către forţele de ordine prezente", au transmis reprezentanții Jandarmeriei.

Manifestația s-a desfășurat în Piața Victoriei, unde participanții au continuat să transmită mesaje în sprijinul democrației și al unei justiții independente.

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