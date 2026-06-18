Televiziunea dispare sau se reinventează?

Doina Gradea a traversat trei epoci ale televiziunii românești: începutul exploziv al televiziunii comerciale, perioada de maturizare a marilor branduri TV și anii în care televiziunea a început să piardă monopolul asupra atenției publice. Discutăm astăzi despre rating, publicitate, putere editorială, televiziune publică, influenceri, algoritmi și despre întrebarea care apasă tot mai mult industria: televiziunea nu moare, dar ce devine?

#DoinaGradea #Televiziune #BusinessTV #Media #ProTV #TVR #SocialMedia #TikTok #YouTube #Influenceri #PresaRomaneasca #PodcastRomanesc