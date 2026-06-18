HAI România!

Televiziunea dispare sau se reinventează?

Doina Gradea a traversat trei epoci ale televiziunii românești: începutul exploziv al televiziunii comerciale, perioada de maturizare a marilor branduri TV și anii în care televiziunea a început să piardă monopolul asupra atenției publice. Discutăm astăzi despre rating, publicitate, putere editorială, televiziune publică, influenceri, algoritmi și despre întrebarea care apasă tot mai mult industria: televiziunea nu moare, dar ce devine?

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HAI România!

Televiziunea dispare sau se reinventează?

Televiziunea dispare sau se reinventează?

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