Monden Ioana State, mesaj după ce a pierdut finala Asia Express: Și noi am câștigat







Comedianta Ioana State a postat un mesaj după ce ultimul episod din acest sezon al Asia Express s-a terminat. Aceasta spune că echipa ei a fost și ea câștigătoare, chiar dacă trofeul l-a luat altcineva.

Ioana State s-a simțit eliberată când a ajuns la final

Comedianta a împărtășit cu fanii primele impresii după ce s-a terminat sezonul la care a participat din Asia Express. Aceasta spune că a fost cea mai frumoasă experiență, care i-a unit pe viață pe ea și Mane.”La finalul ultimului steag la care ne-a așteptat Irina, am simțit cea mai copleșitoare liniște și recunoștință din viața mea.

E gata! S-a terminat și noi suntem aici la capăt de drum! L-am parcurs pe tot până la ultima misiune, până la ultima atingere de steag, înainte de a ne lua la revedere de la ceea ce a fost sezonul 7 Asia Express. Am ajuns mai târziu și iată că astfel ne-am ținut promisiunea făcută de a sta cât mai mult în competiție. Cel mai frumos câștig e să dobândești capacitatea de a nu te uita la locul 2 ca un eșec. Am fost acolo, am trăit, am sperat și am luptat până la capăt.

În final, rămânem mai uniți ca niciodată și înfrățiți pe viață prin amintirea celei mai frumoase călătorii din viața noastră. Mai important decât o finală pierdută e că nu ne-am pierdut niciodată bucuria de a fi acolo și de a ne juca atât de frumos. Pe trofee se pune praful, banii se duc, dar ce îți rămâne cu adevărat în suflet e de neprețuit. De asta simt că și noi am câștigat Asia Express.

Transmit cele mai bune gânduri către toți oamenii care ne-au primit în casele lor, care ne-au luat cu mașina sau care măcar ne-au ascultat. Care au înțeles nebunia noastră sau care nici n-au trebuit să o înțeleagă ca să ne ajute. E fabulos să apari de nicăieri în viața unor oameni total străini și să aibă totuși atât de mult impact în viața ta. Pentru că Asia Express e despre oameni”, a spus Ioana pe Instagram.