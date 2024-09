Monden Cum s-a pregătit Ioana State pentru Asia Express. Două săptămâni a fost la sală, alte două a mâncat







Ioana State a dezvăluit că s-a pregătit temeinic pentru emisiunea la care a participat. Așa de temeinic încât a reușit să se îngrașe 5 kilograme în loc să slăbească.

S-a pregătit până s-a apucat de mâncat

Ioana State, unul dintre cei mai cunoscuți stand-uperi din România a explicat cât de tare s-a străduit să fie în formă pentru Asia Express. ”Da, m-am pregătit că am stiut cu 3-4 săptămâni înainte. Și m-am pregătit, m-am dus două săptămâni la sală, să am condiție fizică, după care mi-am dat seama. Eu am fost setată să mă pregătesc.

Să slăbesc 6-7 kilograme, să fac probe, să fiu mai ușurică. Două săptămâni m-am dus la sală și după în ultimele două săptămâni, mi-am dat seama că or să fie foarte multe restricții acolo de la natura concursului. Și ce-o să găsim. Și-am zis, cât o să mă chinui pe acolo, să îmi fac toate poftele. Și în loc să slăbesc 7 kilograme, m-am îngrășat cinci. Și nici măcar nu e o glumă”, a spus vedeta la un podcast. De altfel aceasta a dezvăluit că a mâncat tot ce a prins în emisiune mai ales că nu știa când urmează să mai mănânce.

Era să muște și dintr-un bulgăre de pământ

Pe de altă parte a explicat că a fost foarte aproape să mănânce dintr-un bulgăre de pământ, care i s-a părut că e ridichie. Dar o doamnă a oprit-o să mănânce, deși până și Ioana a recunoscut că merita să o lase să muște din el. Mai ales că vedeta nu s-a ferit să mănânce din orice pe tot parcursul emisiunii.

Drept urmare aceasta a reușit performanța să mai pună câteva kilograme, deși competiția i-a solicitat din punct de vedere fizic. Cu toate acestea, Ioana State spune că nu este complexată de acest lucru, că vorbește relaxată despre greutatea ei și că este asumată legat de acest lucru.