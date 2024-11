Monden Ioana State a făcut show la Asia Express. Comedianta și-a arătat talentele







Ce nu face omul pentru o noapte de cazare, sau mai bine zis Ioana State pentru același lucru. Comedianta a arătat ca are mai multe talente decât s-ar fi bănuit.

Ioana State a surprins audiența

Finalista Asia Express, Ioana State a ținut să răsplătească generozitatea celor care i-au primit în casă înt-un mod aparte. Având în vedere că niciun concurent nu avea bani, comedianta a ales un mod aparte să le mulțumească. ”Mi s-a făcut poftă de cântat, poate o să le placă cum cânt și le răsplătesc cazarea obținută”, a spus Ioana.

Cert este că semiconcertul ei organizat ad-hoc a fost unul de succes, iar gazdele s-au arătat încântate. De altfel, comendianta le-a spus internauților că nu s-ar fi așteptat niciodată să reușească să ajungă în finală.

”Am trăit o viață în viața asta de zi cu zi”

”Tocmai am făcut o postare cu 6 oameni într-o poză și acum parcă încep să realizez ce s-a întâmplat anul ăsta în viața mea și a lui Mane. Că am fost acolo pe front amândoi. Jucăm finala Asia Express mie nu-mi vine să cred că se întâmplă asta, au fost 6 sezoane la care m-am uitat la show-ul ăsta din canapea. Și rar am îndrăznit să cred că voi ajunge acolo. Darămite să joc finala unei astfel de competiții. Și acum tocmai am postat că începe finala și eu sunt acolo, mi se pare ireal.

Câte chestii am trăit acolo și pare o veșnicie între momentul în care eram toți la aeroport 18 oameni și cum am rămas acum 6. De când m-am întors acasă nu am apucat să procesez cum a fost, prin ce-am trecut. Adică am știut că a fost wow, dar nu am avut timp să mă gândesc. Că m-am întors la muncă, la rutină. Și m –am uitat la episoade. Și acum că îmi dau seama că se termină: viața într-o viată, așa am numit-o eu”, a spus Ioana State pe Instagram.