PSD a prezentat vineri lista oficială de condiții și măsuri economice pe care viitorul Executiv trebuie să le includă în Programul de guvernare pentru a beneficia de voturile social-democraților în Parlament. Strategia partidului vizează stoparea politicilor fiscale restrictive și protejarea categoriilor vulnerabile.

Conducerea PSD susține că instalarea unui Guvern trebuie realizată rapid, însă condiționează politic acest sprijin de o serie de reforme imediate. Reprezentanții partidului au explicat obiectivele într-un comunicat oficial:

„Partidul Social Democrat consideră că România are nevoie de instalarea cât mai rapidă a unui guvern cu puteri depline care să poată interveni pentru a opri austeritatea şi declinul economic provocate de guvernarea anterioară. În acelaşi timp, pentru a beneficia de sprijinul parlamentar al PSD, viitorul guvern trebuie să îşi asume prin Programul de guvernare o serie de măsuri esenţiale pentru protejarea populaţiei şi pentru relansarea economică.”

Prima solicitare majoră adresată posibilului viitor Guvern Veștea vizează direct oprirea austerității prin încetarea creșterii poverii fiscale asupra populației cu venituri mici și medii, dar și asupra micilor antreprenori. PSD susține că echilibrarea bugetară a noului cabinet nu trebuie realizată prin taxe noi, ci prin stimularea investițiilor.

În plus, documentul politic prevede un pachet complex anti-inflație pe care viitorul Guvern va trebui să îl implementeze pentru protejarea puterii de cumpărare. Printre piloni se numără majorarea salariului minim pe economie, indexarea periodică a pensiilor și acordarea de sprijin financiar direct mamelor, veteranilor și persoanelor cu dizabilități.

Tot ca o condiție pentru Guvernul Veștea, PSD cere extinderea schemei privind limitarea adaosului comercial. Această plafonare ar urma să fie aplicată tuturor produselor de strictă necesitate, atât alimentare, cât și nealimentare, care compun coșul minim de consum.

Pe componenta educațională și administrativă, solicitările includ măsuri destinate reducerii abandonului școlar prin extinderea programului „Masă caldă în școli”. La nivelul aparatului de stat, PSD condiționează sprijinul parlamentar de lansarea unei reforme administrative reale din partea echipei lui Adrian Veștea.

Partidul solicită noului Guvern Veștea reducerea cheltuielilor publice prin stimularea comasării administrative a localităților mici, concomitent cu o amplă campanie de debirocratizare. Țintele prevăd reducerea cu cel puțin 25% a sarcinilor administrative impuse cetățenilor și firmelor, dar și scurtarea cu minimum 30% a tuturor termenelor de autorizare.

Pentru mediul de afaceri, PSD pune pe masa viitorului Guvern deblocarea imediată a economiei, obiectiv ce ar trebui realizat prin plata integrală și urgentă a datoriilor pe care statul le are acumulate către firmele private.

Planul economic propus pentru Guvernul Veștea include reluarea programelor de stimulare a sectoarelor strategice sub umbrela conceptului „Producem în România, Investim în România”. Acest program prevede:

-Acordarea de garanții de stat pentru investiții noi și capital de lucru;

-Subvenționarea dobânzilor la credite pentru industriile considerate strategice;

-Susținerea industriei auto autohtone prin suplimentarea fondurilor alocate programului „Rabla”;

-Finanțarea agriculturii și a fermierilor români printr-un program special de credite, unde dobânda urmează să fie subvenționată în proporție de 80%.