Ioan Neculaie, milionarul care și-a măsurat Rolls-ul cu ruleta

Ioan Neculaie (68 de ani) are din nou mari probleme cu legea, după ce a primit, vineri, o condamnare la 10 ani de închisoare de magistrații de la Tribunalul Brașov. Decizia nu este definitivă în acest dosar de evaziune fiscală.

Omul de afaceri a avut nenumărate probleme cu legea în ultimii ani. În 2022, Judecătoria Brașov îl condamna la 2 ani și 2 luni pentru săvârșirea infracțiunii de nerespectare a regimului armelor și munițiilor.

Neculaie a devenit cunoscut în calitate de finanțator în fotbal. A investit la FC Brașov, echipă de tradiție a fotbalului românesc, dar fără mari rezultate. După ce a ieșit din fenomen, avea să spună a pierdut de pomană zeci de milioane de euro. În 2015, clubul de sub Tâmpa era pe butuci, dator vândut firmelor deținute de Neculaie. Cel care în anii '90 preluase producătorul de camioane Roman Brașov.

Neculaie a fost un personaj excentric în peisajul fotbalului românesc, băgat în jocurile de culise care erau fundamentale pentru ca o echipă fără pretenții să reziste în primul eșalon. A lucrat cu Romică Pașcu, un sforar celebru în fenomen sau cu Dinu Gheorghe. O legendă de pomină a rămas cea legată de un Rolls-Royce pe care și-l achiziționase Neculaie la mijlocul anilo 2000.

Omul de faceri a măsurat lungimea bolidului, cu ruleta, și a avut impresia că e mai scurtă decât ar fi trebuit. L-a sunat pe impresarul Ioan Becali, deținător și el al unui asemena model de lux și i-a cerut să-i trimită mașina, la Brașov, ca să compare exact lungimea. Giovanni s-a conformat și și-a trimis un apropiat pentru ca Neculaie să se lămurească.

Un alt episod celebru cu milionarul brașovean a avut-o în prim-plan pe Daniela Crudu. Fosta vedetă TV ajungea la vila lui Neculaie cu un elicopter trimis de acesta. Fapt ce a reieșit din stenogramele unui dosar de prostituție de lux, care a izbucnit în anul 2015.