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Investiție în securitatea cibernetică. Ce pregătesc SRI și Poliția pentru combaterea fraudelor online

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Investiție în securitatea cibernetică. Ce pregătesc SRI și Poliția pentru combaterea fraudelor onlineFrauda online. Sursa foto: Freepik
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Din cuprinsul articolului

Serviciul Român de Informații (SRI) și Inspectoratul General al Poliției Române vor achiziționa noi echipamente și soluții software pentru investigarea criminalității informatice, în cadrul unui proiect finanțat în mare parte din fonduri europene. Anunțul a fost făcut vineri de Poliția Română, care arată că investiția vizează combaterea fraudelor online, a atacurilor ransomware, a spălării banilor și a infracțiunilor care implică monede virtuale.

Proiect comun al SRI și IGPR pentru investigarea infracțiunilor informatice

Poliția Română a anunțat lansarea unui proiect destinat dezvoltării capacităților de investigare digitală și de analiză a probelor informatice utilizate în anchetele privind criminalitatea cibernetică.

„Serviciul Român de Informații, prin Unitatea Militară 0929 București, implementează în parteneriat cu Unitatea Militară 0318 București, Unitatea Militară 0472 București (având ca unitate asigurată Unitatea Militară 0198 București) și Inspectoratul General al Poliției Române, proiectul „Consolidarea capacității de investigare a infracțiunilor grave prin îmbunătățirea capabilităților de investigare și examinare digitală – TechTraceTrail – 3T”, precizează Poliția.

Potrivit instituției, obiectivul urmărit este consolidarea capacității naționale de prevenire, identificare, investigare și combatere a criminalității informatice.

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Proiectul are ca scop creșterea capacității operaționale a structurilor specializate prin îmbunătățirea metodelor de investigare utilizate de SRI și IGPR, precum și prin extinderea posibilităților de analiză și examinare a probelor digitale rezultate din activități ilegale desfășurate cu ajutorul tehnologiei.

SRI

SRI. Sursa foto: INQUAM Photos

Echipamente, licențe software și instrumente pentru investigarea fraudelor

În cadrul proiectului vor fi achiziționate echipamente și aplicații specializate destinate investigării infracțiunilor informatice. Potrivit Poliției Române, investiția include dotarea SRI și IGPR cu 100 de echipamente pentru extragerea, procesarea, analiza și examinarea probelor digitale.

De asemenea, instituțiile vor beneficia de 47 de licențe software destinate investigării fraudelor online și a activităților de spălare a banilor, inclusiv a celor care implică utilizarea monedelor virtuale.

Proiectul prevede și achiziționarea a două abonamente software pentru investigații, care vor contribui la identificarea și analiza atacurilor de tip ransomware, a fraudelor cu carduri bancare și a cazurilor de compromitere a comunicațiilor de afaceri, cunoscute sub denumirea de Business Email Compromise (BEC).

Specialiști instruiți pentru utilizarea noilor tehnologii

Pe lângă investițiile în infrastructură și software, proiectul include și o componentă de pregătire profesională. Astfel, șase specialiști din cadrul SRI vor participa la programe de instruire și certificare pentru utilizarea tehnologiilor și metodologiilor avansate de investigare a infracțiunilor informatice.

Valoarea totală a proiectului se ridică la 4.966.117 lei, cu TVA inclusă. Din această sumă, 4.469.505,30 lei reprezintă finanțare europeană nerambursabilă, iar 496.611,70 lei constituie contribuția națională.

Perioada de implementare este de 18 luni, începând cu data de 21 mai 2026 și până la 21 noiembrie 2027.

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