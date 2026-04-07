Inundații devastatoare în sudul Rusiei: cinci morți și mii de evacuați

Sudul Rusiei se confruntă cu pagube semnificative după ce ploi torențiale au provocat inundații devastatoare în Daghestan, regiune situată în Caucaz, pe malul Mării Caspice. Autoritățile locale au raportat cel puțin cinci decese și evacuarea a mii de persoane, în timp ce echipele de salvare continuă operațiunile în zonele cele mai afectate.

Imaginile surprinse în timpul inundațiilor arată sate complet acoperite de apă și drumuri impracticabile, cu un nivel al apei care a depășit în unele zone înălțimea automobilelor. În capitala regională, Mahacikala, o secțiune a unui bloc de locuințe cu mai multe etaje s-a prăbușit, ridicând îngrijorări privind stabilitatea clădirilor din zonă și siguranța locatarilor.

Autoritățile au precizat că patru persoane și-au pierdut viața în urma unui incident în care două autoturisme au fost luate de ape, printre victime numărându-se și trei copii. De asemenea, o persoană a murit în urma unei alunecări de teren provocate de ploile abundente, conform Ministerului pentru Situații de Urgență din Rusia.

Problemele infrastructurii au amplificat efectele inundațiilor. Stațiile de pompare a apei au fost nefuncționale în mai multe localități din cauza întreruperilor de curent, ceea ce a complicat evacuarea apei și creșterea riscului pentru comunitățile afectate. În aceste condiții, echipele de salvare lucrează non-stop pentru a evacua locuitorii din zonele inundate și pentru a preveni pierderi suplimentare.

Al menos tres personas murieron y más de 5,000 residentes fueron evacuados de cuatro asentamientos en Daguestán, Rusia, tras las fuertes lluvias que causaron afectaciones en distintas zonas. 📹: Cortesía. pic.twitter.com/UpPdnYVU3k — Noticiero El Salvador 🇸🇻 (@NoticieroSLV) April 6, 2026

Fenomenul meteorologic nu este unul izolat. Daghestanul a fost afectat săptămâna trecută de inundații care au dus la întreruperi masive ale alimentării cu electricitate și au determinat autoritățile să declare stare de urgență. Meteorologii avertizează că precipitațiile abundente vor continua și în următoarele zile, ceea ce ridică nivelul de alertă și necesitatea măsurilor suplimentare de protecție a populației, potrivit AFP.

Pe rețelele de socializare, localnicii au distribuit numeroase videoclipuri și fotografii cu apa care a invadat curți, străzi și drumuri principale. În unele imagini, se observă salvatori folosind bărci și echipamente speciale pentru a transporta oamenii în siguranță, în timp ce altele surprind efectele directe asupra infrastructurii și locuințelor, inclusiv blocuri afectate și vehicule luate de ape.

Autoritățile au cerut populației să respecte indicațiile salvatorilor și să evite deplasările inutile, subliniind că riscul de noi alunecări de teren și viituri rămâne ridicat. În paralel, echipele tehnice lucrează la restabilirea curentului electric și a serviciilor esențiale pentru a reduce impactul pe termen scurt al inundațiilor.