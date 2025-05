Întrebarea fetiței sale l-a lăsat mut de uimire pe Nicușor Dan: Tati, ce e Duhul Sfânt?

Nicușor Dan a vorbit despre sănătatea familiei, rolul părinților în educația copiilor și o întrebare profundă adresată de fiica sa. Ce valori îl ghidează în viața de familie și cum le explică celor mici concepte spirituale.

Cu doar două zile înainte de turul al doilea al alegerilor prezidențiale, candidatul independent Nicușor Dan a participat la o ediție specială a emisiunii „Punctul de întâlnire” difuzată de Antena 1.

În cadrul interviului - care trebuia să fie o dezbatere - acesta a fost întrebat despre teme legate de familie, educație parentală și spiritualitate, oferind răspunsuri directe, personale și uneori emoționante.

Discuția s-a concentrat în mod special asupra experienței sale de tată și a modului în care gestionează, alături de soția sa, creșterea fiicei lor în vârstă de 9 ani.

Întrebat dacă are încredere în sistemul medical românesc și dacă își vaccinează copilul, Nicușor Dan a fost tranșant în răspunsul său, aducând în discuție experiența personală a familiei sale:

Această declarație vine într-un context public în care încrederea în medicină și în vaccinare a fost adesea afectată de campanii de dezinformare, în special în mediul online.

În aceeași emisiune, Nicușor Dan a fost rugat să vorbească despre valorile care îl ghidează în educarea copilului. Fără să adopte un ton teoretic, el a vorbit din proprie experiență și a formulat două principii-cheie:

A completat acest gând cu un al doilea principiu, care se referă la atenția autentică acordată copilului:

Poate cel mai profund moment al interviului a fost relatat de Nicușor Dan în legătură cu o întrebare adresată de fiica sa, Aheea, în timpul unei dimineți obișnuite.

„Eram în mașină, mergeam să o duc la școală și nu știu ce discutam noi și a zis «Tati, dar ce e Duhul Sfânt?» Și am avut, așa, 30 de secunde de gândire și după aceea am început să-i... N-am avut timp să ajung până la final, că am ajuns la școală, dar am încercat să-i explic că lucrurile sunt și văzute și nevăzute. Ce este sufletul? Am ajuns la o întrebare auxiliară. Există suflet? Ce este suflet? Și de acolo voiam să mă duc la Duhul Sfânt, dar am ajuns de la școală și...”