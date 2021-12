În cele din urmă a reușit. Nicușor Dan și-a luat inima în dinți și s-a vaccinat cu prima doză

Primarul general al Capitalei Nicușor Dan s-a vaccinat, în cele din urmă, după numeroase amânări, împotriva COVID. El a declarat că a făcut prima doză din vaccin.

Pe stradă, Nicușor Dan a răspuns laconic, unei întrebări venite din partea unui jurnalist Digi 24. El a confirmat că, în cele din urmă, și-a făcut vaccinul împotriva COVID.

„Da! Prima doză!”, a răspuns, în fugă, Nicușor Dan întrebat dacă s-a imunizat.

Până în prezent, Nicușor Dan a evitat să se vaccineze împotriva COVID-19, stârnind numeroase speculații. El și-a motivat decizia oferind tot felul de explicații care i-au adus tot felul de critici.

Nicușor Dan a amânat decizia de a se vaccina

La finalul lunii noiembrie, primarul general al Capitalei anunța că se va imuniza în perioada următoare. El a fost interpelat în contextul deschiderii Târgului de Crăciun din București. Evenimentul a fost organizat de Municipalitate, iar conform regulilor, în incintă nu pot intra decât persoanele vaccinate. Sau, cele care au trecut prin boală în ultimele șase luni.

„Am spus că trebuie să fac niște investigații medicale. Le-am făcut și săptămâna viitoare mă voi vaccina cu prima doză”, spunea în luna noiembrie, Nicușor Dan, într-o conferință de presă.

Primarul General explica atunci că a trecut prin boală, fiind infectat cu coronavirusul în primăvară și, de acceea, nu este eligibil pentru vaccin și nici pentru pentru certificatul verde.

Nicușor Dan nu a fost lăsat să intre în Guvern

În luna noiembrie, au apărut informații potrivit cărora, Nicușor Dan nu ar fi fost lăsat să intre în sediul Guvernului pentru că nu era vaccinat. Împreună cu primarul sectorului 6, Ciprian Ciucu, edilul Capitalei urma să discute, la guvern despre problema termoficării în București. Întâlnirea a fost mutată în altă parte, la sediul PNL, din cauză că Nicușor Dan n-ar fi prezentat certificatul de vaccinare.

Ulterior, el a recunoscut că nu deține certificatul verde, dar a negat că acesta ar fi fost motivul mutării întâlnirii la sediul PNL.

„Nu am în momentul ăsta (certificatul verde, n.red.), dar nu acesta este motivul pentru care am venit aici. Am ajuns acolo şi mi s- a comunicat că întâlnirea s-a mutat aici şi am luat maşina şi am ajuns aici”, a spus Nicuşor Dan.