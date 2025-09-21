Rusia a relansat sâmbătă seară concursul muzical Intervision, reunind artişti din aproximativ douăzeci de ţări și promovând „valorile tradiţionale" alături de tehnologii ultramoderne, ca răspuns la Eurovision, considerat de autorități ca fiind „decadent".

Evenimentul, desfășurat la Live Arena, lângă Moscova, a atras atenția publicului internațional și a fost câștigat de artistul vietnamez Duc Phuc.

Președintele Vladimir Putin a salutat ideea principală a concursului, subliniind că acesta reflectă „respectarea valorilor tradiționale și a diversității culturale".

Participanții au urcat pe scenă în costume naționale sau în ținute sobre, iar fiecare țară a fost prezentată printr-o siluetă gigant, realizată cu ajutorul realității augmentate.

Cântărețul Duc Phuc, câștigător al ediției vietnameze a concursului „The Voice" în urmă cu zece ani, a declarat: „Mulțumesc tuturor spectatorilor pentru fiecare secundă dedicată Intervisionului", emoțiile sale fiind vizibile pe întreaga durată a spectacolului, care a durat aproximativ patru ore.

Rusul Shaman, un simbol al concertelor patriotice, a interpretat un cântec liric, dar a anunțat că nu va fi luat în considerare pentru câștig: „Ospitalitatea este o parte inalienabilă a sufletului rus și înțeleg că, potrivit legii ospitalității, nu am dreptul să fiu printre pretendenții la victorie".

Din cele 23 de țări care urmau să participe, niciuna din Uniunea Europeană nu a trimis artiști. Organizatorii au menționat că Vassy, cântăreață australiană reprezentând Statele Unite, s-a retras din cauza „presiunilor politice fără precedent din partea guvernului australian".

În schimb, juriul internațional a inclus artiști de renume, precum Joe Lynn Turner, fost membru Deep Purple. Printre participanți s-au aflat cubaneza Zulema Iglesias Salazar, qatareza Dana Al Meer, duoul malgaș Denise și D-Lain, precum și sârbul Slobodan Trkulja, care a dedicat piesa sa „Trei trandafiri" fiicelor sale.

Următoarea ediție a Intervision va fi găzduită de Arabia Saudită în 2026, conform declarațiilor organizatorilor.

Organizatorii estimează că spectacolul ar putea fi urmărit de un miliard de telespectatori, fiind transmis în direct sau înregistrare în toate țările participante.

Majoritatea acestora sunt state partenere ale Rusiei, membre BRICS sau din Orientul Mijlociu, cum ar fi Brazilia, India, China, Africa de Sud, Egipt și Emiratele Arabe Unite.

„Dacă cel puțin unul din trei sau unul din patru telespectatori urmărește concursul, va fi o audiență fără precedent", a afirmat Konstantin Ernst, director general al Pervîi Kanal, principalul organizator al Intervision.

În comparație, ediția Eurovision 2025, desfășurată la Basel, a atins 166 de milioane de telespectatori, stabilind un nou record.

Intervision, inițiat în perioada sovietică și organizat pentru prima dată în 1965 în Cehoslovacia, a fost suspendat după Primăvara de la Praga și relansat în 1977 în Polonia, apoi întrerupt odată cu destrămarea URSS.

Relansarea din 2025 marchează o revenire spectaculoasă pe scena muzicală internațională, oferind o alternativă la concursurile occidentale și consolidând imaginea culturală promovată de Rusia.