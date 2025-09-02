Interpretul Ghiță Botoș, condus de zeci de muzicanți pe ultimul drum

Social

Interpretul Ghiță Botoș, condus de zeci de muzicanți pe ultimul drumSursa foto: Gabriel Andrei/facebook
Sute de oameni și-au luat azi rămas bun de la cel care a fost iubitul interpret de muzică populară Ghiță Botos. Zeci de muzicanți, cu acordeoane, cu saxofoane l-au condus pe ultimul drum pe cel fără de care scena muzicii populare e mult mai tristă. Artistul era tatăl a trei băieți.

Înmormantare

Sursa foto: Gazeta NV

"Tată, îți mulțumesc pentru tot ce ai făcut pentru mine, pentru iubirea și înțelepciunea pe care mi le-ai dăruit"

Mesaj emoționant al unuia din copii regretatului cântăreț Ghiță Botoș: “Drum lin, tată! Îți mulțumesc pentru tot ce ai făcut pentru mine, pentru iubirea și înțelepciunea pe care mi le-ai dăruit. Nu e o despărțire, ci doar o revedere într-o zi. Vei rămâne mereu în inima mea". "Prea repede Ghiță, mult prea devreme", a fost mesajul altui artist sătmărean, Gabriel Andrei. 

Înmormantare

Sursa foto: Gabriel Andre/faceboo

Pentru cei care l-au cunoscut, Ghiță Boțoș a fost mai mult decât un prieten. a fost un adevărat sprijin. Un om cald, dar puternic, care a știut mereu să îi încurajeze pe cei din jur și să le ofere încredere. În februarie însă, medicii i-au descoperit artistului o tumoră de 11 kilograme și o jumătate de metru. Chiar dacă șansele de supraviețuire erau mici, exista perspectiva unei operații la Viena. Costa foarte multă. O lună  mai târziu, artistul cu sprijinul confraților de breaslă și a celor care l-au iubit, a fost operat la Sibiu, într-o clinică privată.

Operat de o tumoră de 11 kilograme

„Noi, artiștii sătmăreni, alături de prieteni, dorim să-l sprijinim în aceste momente grele. Sperăm într-o minune, pentru că intervenția este vitală. Ghiță este tatăl a trei copii, un om muncitor, mereu gata să ajute pe oricine. Ghiță are rinichii blocați și un stent montat, iar fiecare zi contează. Ne dorim să strângem fondurile necesare, astfel încât să fim pregătiți pentru orice soluție medicală disponibilă, fie în țară, fie în străinătate”, spunea artista  Aurica Flonta, care lansase o campanie pentru colegul său de scenă.

Înmormantare

Sursa foto: Gabriel Andrei/facebook

Câteva săptămâni mai târziu, părea că soarele speranței a răsărit iar pe ulița artistului. Visa să revină pe scenă. Nu a uitat să mulâumească celor care l-au susținut să ajungă la operație.

"Faptul că nu mi-ați lăsat familia la greu și nici pe mine, înseamnă mai mult decât pot spune"

"Dragii mei,Nu există cuvinte suficiente pentru a exprima recunoștința pe care o simt în acest moment. Datorită vouă, am reușit să trec cu bine peste această grea încercare. Am depășit cu bine operația și, încet-încet, îmi revin.Nu am cuvinte să vă mulțumesc tuturor celor care ați donat din puținul vostru, atât cât ați putut. Faptul că v-ați implicat, că mi-ați trimis mesaje, că ați sunat, că nu mi-ați lăsat familia la greu și nici pe mine, înseamnă mai mult decât pot spune. O să vă rămân recunoscător toată viața.Se spune că Dumnezeu lucrează prin oameni și face minuni. Ei bine, datorită vouă, eu am avut o șansă să trăiesc. Pentru că, da, datorită vouă am reușit să fac această operație, care a decurs bine.Nu știu cum aș putea să vă mulțumesc îndeajuns, dar sper din suflet să ne vedem cât mai curând. Bunătatea voastră nu va fi uitată niciodată!", a fost mesajul artistului. 
Înmormantare

Sursa foto: Gabriel Andrei

Apoi boala a recidivat. Ghiță Botoș a luptat și a rămas același om de o bunătate aparte. Colegii săi își amintesc că atunci când au ieșit din camera de spital, Ghiță Botoș le-a spus: "Vă iubesc!". Așa cum l-au iubit și ei. Dumnezeu să-l odihească! Condoleanțe familiei!

