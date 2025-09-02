Social Interpretul Ghiță Botoș, condus de zeci de muzicanți pe ultimul drum







Sute de oameni și-au luat azi rămas bun de la cel care a fost iubitul interpret de muzică populară Ghiță Botos. Zeci de muzicanți, cu acordeoane, cu saxofoane l-au condus pe ultimul drum pe cel fără de care scena muzicii populare e mult mai tristă. Artistul era tatăl a trei băieți.

Mesaj emoționant al unuia din copii regretatului cântăreț Ghiță Botoș: “Drum lin, tată! Îți mulțumesc pentru tot ce ai făcut pentru mine, pentru iubirea și înțelepciunea pe care mi le-ai dăruit. Nu e o despărțire, ci doar o revedere într-o zi. Vei rămâne mereu în inima mea". "Prea repede Ghiță, mult prea devreme", a fost mesajul altui artist sătmărean, Gabriel Andrei.

Pentru cei care l-au cunoscut, Ghiță Boțoș a fost mai mult decât un prieten. a fost un adevărat sprijin. Un om cald, dar puternic, care a știut mereu să îi încurajeze pe cei din jur și să le ofere încredere. În februarie însă, medicii i-au descoperit artistului o tumoră de 11 kilograme și o jumătate de metru. Chiar dacă șansele de supraviețuire erau mici, exista perspectiva unei operații la Viena. Costa foarte multă. O lună mai târziu, artistul cu sprijinul confraților de breaslă și a celor care l-au iubit, a fost operat la Sibiu, într-o clinică privată.

„Noi, artiștii sătmăreni, alături de prieteni, dorim să-l sprijinim în aceste momente grele. Sperăm într-o minune, pentru că intervenția este vitală. Ghiță este tatăl a trei copii, un om muncitor, mereu gata să ajute pe oricine. Ghiță are rinichii blocați și un stent montat, iar fiecare zi contează. Ne dorim să strângem fondurile necesare, astfel încât să fim pregătiți pentru orice soluție medicală disponibilă, fie în țară, fie în străinătate”, spunea artista Aurica Flonta, care lansase o campanie pentru colegul său de scenă.

Câteva săptămâni mai târziu, părea că soarele speranței a răsărit iar pe ulița artistului. Visa să revină pe scenă. Nu a uitat să mulâumească celor care l-au susținut să ajungă la operație.