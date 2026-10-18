Social

Inteligența artificială ar putea anticipa durerile de cap cu 24 de ore înainte. Ce au descoperit cercetătorii

Inteligența artificială ar putea anticipa durerile de cap cu 24 de ore înainte. Ce au descoperit cercetătoriiDurere de cap. Sursă foto: Freepik
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

Durerile de cap și stările de oboseală care persistă după o comoție cerebrală ar putea fi anticipate prin analizarea unor date despre funcționarea organismului. Cercetătorii norvegieni au identificat tipare care pot fi utilizate de inteligența artificială pentru a estima când simptomele se vor intensifica. Potrivit Medical Xpress, rezultatele sugerează că manifestările resimțite de pacienți nu apar întotdeauna fără semnale prealabile.

Ce au descoperit cercetătorii despre durerile de cap

Studiul a urmărit identificarea unor modificări fiziologice care preced episoadele de durere sau oboseală în cazul persoanelor cu probleme persistente după o comoție cerebrală. Antonios Danelakis, cercetător la NTNU, a explicat că există indicii privind posibilitatea anticipării simptomelor pe baza informațiilor colectate în zilele precedente.

„Există indicii puternice că simptomele resimțite în ziua următoare nu apar aleatoriu la persoanele care se confruntă cu probleme persistente după o comoție cerebrală”, a explicat Antonios Danelakis, cercetător la NTNU.

Rezultatele cercetării indică posibilitatea identificării unor tipare individuale, care ar putea fi folosite pentru monitorizarea pacienților.

Greșelile care te fac să iei salariu mai mic decât ai putea
Greșelile care te fac să iei salariu mai mic decât ai putea
Cum se va schimba amenda pentru parcare, potrivit proiectului MAI
Cum se va schimba amenda pentru parcare, potrivit proiectului MAI

Cum a fost testată inteligența artificială

La cercetare au participat 20 de persoane care continuau să prezinte simptome după o comoție cerebrală. Monitorizarea s-a desfășurat pe parcursul a 28 de zile.

În această perioadă, participanții au raportat zilnic simptomele și au efectuat mai multe măsurători fiziologice. Cercetătorii au colectat informații despre ritmul cardiac, temperatura pielii și tensiunea musculară din zona cefei și a umerilor.

Datele au fost introduse în două modele de inteligență artificială, pentru a verifica dacă acestea puteau identifica din timp zilele în care pacienții aveau să se confrunte cu dureri de cap moderate sau severe.

Modelul care a obținut cele mai bune rezultate a fost testat ulterior și pentru anticiparea oboselii. Estimările au avut o precizie considerată moderată până la bună, iar unele simptome au putut fi anticipate cu până la 24 de ore înainte.

Inteligența artificială devine tot mai prezentă în spitale și clinici. (sursă foto: DAS Health)

Inteligența artificială devine tot mai prezentă în spitale și clinici. (sursă foto: DAS Health)

Ce rol ar putea avea ceasurile inteligente în monitorizarea pacienților

Autorii studiului consideră că această metodă ar putea contribui, în viitor, la dezvoltarea unor aplicații și dispozitive capabile să avertizeze persoanele afectate înaintea apariției simptomelor.

Ceasurile inteligente și alte dispozitive de monitorizare ar putea colecta datele necesare pentru identificarea modificărilor fiziologice. O astfel de avertizare le-ar permite pacienților să își planifice activitățile în funcție de riscul apariției durerilor de cap sau a oboselii.

În același timp, informațiile ar putea fi utile medicilor care urmăresc recuperarea după o comoție cerebrală. Potrivit cercetărilor recente menționate de autorii studiului, mai mult de una din cinci persoane continuă să aibă simptome la peste trei luni după o comoție cerebrală.

Aceste manifestări pot influența desfășurarea activităților profesionale, participarea la cursuri și viața socială.

Când ar putea fi folosită tehnologia

Cercetătorii au atras atenția că rezultatele sunt preliminare și nu demonstrează că sistemul poate fi utilizat deja în practica medicală.

Studiul a inclus numai 20 de participanți, astfel că eficiența metodei trebuie evaluată pe grupuri mai numeroase. De asemenea, eventualele aplicații de avertizare vor trebui dezvoltate astfel încât să asigure protecția informațiilor medicale și confidențialitatea datelor utilizatorilor.

Echipa de la Universitatea Norvegiană de Știință și Tehnologie pregătește o nouă cercetare pentru primăvara anului 2027. La viitorul studiu ar urma să participe cel puțin 200 de persoane care prezintă simptome persistente după o comoție cerebrală.

Stiri calde

22:11 - Marele premiu la Joker a fost câștigat. Cât a costat biletul norocos

22:02 - Inundații în Spania. O femeie a murit luată de ape

21:51 - Criză în Franţa după violenţe. Macron promite sancţiuni şi cere răspunsuri despre deficienţele serviciilor de informaţii

21:42 - Gimnastică: Evoluție modestă pentru România la Campionatul Mondial de la Rotterdam (2026). Tricolorele, la 15 puncte ...

21:37 - Mihai Jurca, despre SAFE și șantierul Mangalia: „Noi am adus banii și clauzele care țin producția în țară”

21:29 - Daniel Zamfir îl ironizează pe Ilie Bolojan: Mi-a displăcut felul în care domnia sa a condus România

HAI România!

Paradoxul înarmării și lista de cumpărături

Paradoxul înarmării și lista de cumpărături

Marile provocări ale Guvernului Niculescu, analizate de Mirel Palada și Sorin Faur. Ce ar putea urma după vot

Marile provocări ale Guvernului Niculescu, analizate de Mirel Palada și Sorin Faur. Ce ar putea urma după vot

Ce se află în spatele conflictului dintre Trump și Zelenski. Alegerile din SUA complică situația

Ce se află în spatele conflictului dintre Trump și Zelenski. Alegerile din SUA complică situația

Proiecte speciale