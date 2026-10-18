Durerile de cap și stările de oboseală care persistă după o comoție cerebrală ar putea fi anticipate prin analizarea unor date despre funcționarea organismului. Cercetătorii norvegieni au identificat tipare care pot fi utilizate de inteligența artificială pentru a estima când simptomele se vor intensifica. Potrivit Medical Xpress, rezultatele sugerează că manifestările resimțite de pacienți nu apar întotdeauna fără semnale prealabile.

Studiul a urmărit identificarea unor modificări fiziologice care preced episoadele de durere sau oboseală în cazul persoanelor cu probleme persistente după o comoție cerebrală. Antonios Danelakis, cercetător la NTNU, a explicat că există indicii privind posibilitatea anticipării simptomelor pe baza informațiilor colectate în zilele precedente.

„Există indicii puternice că simptomele resimțite în ziua următoare nu apar aleatoriu la persoanele care se confruntă cu probleme persistente după o comoție cerebrală”, a explicat Antonios Danelakis, cercetător la NTNU.

Rezultatele cercetării indică posibilitatea identificării unor tipare individuale, care ar putea fi folosite pentru monitorizarea pacienților.

La cercetare au participat 20 de persoane care continuau să prezinte simptome după o comoție cerebrală. Monitorizarea s-a desfășurat pe parcursul a 28 de zile.

În această perioadă, participanții au raportat zilnic simptomele și au efectuat mai multe măsurători fiziologice. Cercetătorii au colectat informații despre ritmul cardiac, temperatura pielii și tensiunea musculară din zona cefei și a umerilor.

Datele au fost introduse în două modele de inteligență artificială, pentru a verifica dacă acestea puteau identifica din timp zilele în care pacienții aveau să se confrunte cu dureri de cap moderate sau severe.

Modelul care a obținut cele mai bune rezultate a fost testat ulterior și pentru anticiparea oboselii. Estimările au avut o precizie considerată moderată până la bună, iar unele simptome au putut fi anticipate cu până la 24 de ore înainte.

Autorii studiului consideră că această metodă ar putea contribui, în viitor, la dezvoltarea unor aplicații și dispozitive capabile să avertizeze persoanele afectate înaintea apariției simptomelor.

Ceasurile inteligente și alte dispozitive de monitorizare ar putea colecta datele necesare pentru identificarea modificărilor fiziologice. O astfel de avertizare le-ar permite pacienților să își planifice activitățile în funcție de riscul apariției durerilor de cap sau a oboselii.

În același timp, informațiile ar putea fi utile medicilor care urmăresc recuperarea după o comoție cerebrală. Potrivit cercetărilor recente menționate de autorii studiului, mai mult de una din cinci persoane continuă să aibă simptome la peste trei luni după o comoție cerebrală.

Aceste manifestări pot influența desfășurarea activităților profesionale, participarea la cursuri și viața socială.

Cercetătorii au atras atenția că rezultatele sunt preliminare și nu demonstrează că sistemul poate fi utilizat deja în practica medicală.

Studiul a inclus numai 20 de participanți, astfel că eficiența metodei trebuie evaluată pe grupuri mai numeroase. De asemenea, eventualele aplicații de avertizare vor trebui dezvoltate astfel încât să asigure protecția informațiilor medicale și confidențialitatea datelor utilizatorilor.

Echipa de la Universitatea Norvegiană de Știință și Tehnologie pregătește o nouă cercetare pentru primăvara anului 2027. La viitorul studiu ar urma să participe cel puțin 200 de persoane care prezintă simptome persistente după o comoție cerebrală.