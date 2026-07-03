Întâlnire de urgență între Donald Trump și Benjamin Netanyahu

Premierul israelian Benjamin Netanyahu și președintele american Donald Trump au stabilit să organizeze o întrevedere oficială în viitorul apropiat pe teritoriul Statelor Unite. Decizia a fost luată în urma unei conversații telefonice pe care cei doi oficiali au purtat-o vineri, conform informațiilor transmise de biroul premierului din Israel, citat de AFP.

Această discuție are loc pe fondul unor relatări privind tensiunile dintre cei doi lideri cu privire la eforturile de a pune capăt conflictului din Orientul Mijlociu, care a început la sfârșitul lunii februarie cu bombardamente americano-israeliene asupra Iranului. Dialogul vine într-un moment de maximă intensitate diplomatică, în care se caută soluții pentru stabilitatea regională.

În cadrul dialogului telefonic, șeful executivului de la Ierusalim a ținut să reconfirme importanța parteneriatului strategic cu Washingtonul.

„Prim-ministrul a subliniat în conversația lor că Statele Unite sunt garanții libertății în lume și că Israelul apreciază foarte mult legăturile strânse dintre cele două națiuni.”

Acest mesaj, inclus în comunicatul oficial al biroului premierului israelian, reflectă dorința de a menține punțile de comunicare deschise, în ciuda divergențelor recente de opinie.

Pe lângă temele fierbinți de pe agenda de securitate, discuția a avut și o componentă diplomatică festivă. Netanyahu l-a felicitat pe Trump cu prilejul celei de-a 250-a aniversări a independenței SUA și cei doi lideri "au convenit să se întâlnească în curând în SUA", se adaugă în text. Data exactă a vizitei urmează să fie stabilită prin canale diplomatice.

Deși Statele Unite sunt principalul aliat al Israelului, legătura dintre liderii celor două state a trecut prin momente dificile în ultima perioadă. Trump l-a criticat public în mod repetat pe Netanyahu în ultimele săptămâni, întrucât ofensiva Israelului în Liban împotriva grupării șiite pro-iraniene Hezbollah a amenințat negocierile de pace cu Iranul. Această viitoare întâlnire directă va avea rolul de a clarifica pozițiile ambelor tabere în privința strategiei militare din regiune.