Generalul Ahmad Vahidi, unul dintre cei mai influenți comandanți ai Gărzilor Revoluționare iraniene, a reapărut în public înaintea începerii funeraliilor de stat dedicate fostului lider suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, potrivit agenției Associated Press.

Apariția sa are loc după aproape cinci luni în care nu a mai fost văzut în spațiul public și în contextul pregătirilor pentru ceremoniile funerare organizate la Teheran.

Imagini difuzate de presa de stat iraniană îl arată pe Vahidi participând la o reuniune privind organizarea funeraliilor și ulterior stând lângă sicriul lui Ali Khamenei, în cadrul unei ceremonii restrânse desfășurate joi seară în apropierea fostei reședințe a liderului suprem din centrul capitalei iraniene.

Reapariția generalului este urmărită cu atenție de analiști, având în vedere rolul său în conducerea militară și politică a Republicii Islamice.

Potrivit experților citați de Associated Press, Ahmad Vahidi face parte din cercul restrâns de oficiali care mențin contact direct cu noul lider suprem, ayatollahul Mojtaba Khamenei.

Acesta din urmă s-ar afla încă într-o locație secretă, după ce ar fi fost rănit în atacurile israeliene din 28 februarie, în care și-a pierdut viața tatăl său, Ali Khamenei.

Surse apropiate autorităților iraniene susțin că Vahidi contribuie la definirea poziției dure adoptate de Teheran în discuțiile privind un posibil acord permanent care să pună capăt conflictului cu Statele Unite.

Generalul nu mai fusese văzut în public din 8 februarie, cu câteva săptămâni înainte de izbucnirea războiului.

Televiziunea de stat iraniană a difuzat imagini de la ceremonia religioasă organizată în complexul liderului suprem din Teheran.

Sicriul lui Ali Khamenei a fost amplasat pe o scenă decorată cu lalele roșii, iar numeroși participanți au aruncat eșarfe și alte obiecte spre sicriu pentru a fi atinse de acesta, un gest întâlnit frecvent în tradiția șiită.

Ulterior, sicriul a fost acoperit cu un steag roșu inscripționat cu mesajul „Ya Hussein”, simbol asociat martiriului imamului Hussein și folosit în tradiția șiită atât ca simbol al sângelui vărsat pe nedrept, cât și al chemării la răzbunare.

Steagul provenea de la sanctuarul Imam Hussein din Karbala, Irak.

Autoritățile iraniene au anunțat că funeraliile oficiale vor începe sâmbătă la Grand Mosalla din Teheran, urmând ca sicriul fostului lider suprem să fie transportat ulterior în mai multe orașe din Iran și în Irak.

Pentru desfășurarea ceremoniilor sunt pregătite măsuri speciale de securitate, iar în capitală sunt programate restricții de circulație și închiderea unor artere importante.

Funeraliile reprezintă unul dintre cele mai importante evenimente organizate de Republica Islamică după moartea lui Ali Khamenei și au loc într-un moment în care conducerea de la Teheran încearcă să gestioneze atât tranziția politică internă, cât și tensiunile regionale generate de conflictul din ultimele luni.