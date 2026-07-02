Misterul dispariției liderului iranian se apropie de sfârșit. Teheranul se află în stare de alertă maximă și pregătește o mobilizare logistică și militară fără precedent pentru data de 9 iulie. Este ziua în care Liderul Suprem Ali Khamenei va fi înhumat, la mai bine de patru luni de la decesul său, scrie Fox News Digital.

Autoritățile iraniene au activat miliția Basij și Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice (IRGC) într-o operațiune masivă de securitate. Washingtonul urmărește cu atenție desfășurarea evenimentelor.

Regimul de la Teheran încearcă să transforme acest eveniment într-o demonstrație de forță și continuitate, sub sloganul radical „Trebuie să ne răzbunăm”, deși detaliile din spatele amânării funeraliilor ridică uriașe semne de întrebare la nivel internațional.

Ali Khamenei, care a condus Republica Islamică timp de 36 de ani, a fost ucis pe 28 februarie într-un atac cu bombă de penetrare (bunker-buster) lansat de Statele Unite ale Americii asupra complexului său din Teheran, în cadrul operațiunii „Epic Fury”.

Tradiția islamică impune o înhumare rapidă și interzice cu desăvârșire îmbălsămarea chimică, fapt ce a stârnit speculații intense în rândul analiștilor occidentali cu privire la starea rămășițelor pământești ale fostului Lider Suprem.

Conform declarațiilor oferite de dr. Mohammed Omar, expert în contraterorism în cadrul George Washington Program on Extremism, pentru Fox News Digital, regimul a apelat la soluții tehnice de urgență: „Mecanismul folosit este, aproape sigur, depozitarea frigorifică prin congelare, nu îmbălsămarea, deoarece Islamul interzice substanțele chimice. Legea șiită permite amânarea înmormântării și conservarea prin frig în cazuri excepționale, iar o derogare clericală pentru un Lider Suprem este ușor de obținut.”

Totuși, expertul avertizează că starea reală a corpului ar putea fi motivul pentru care regimul a evitat expunerea publică până acum: „Este foarte posibil să nu fi rămas mare lucru din corp pentru a fi prezentat publicului. Khamenei a fost ucis de o lovitură de rachetă cu penetrarea buncărului, iar ceilalți uciși alături de el au fost recuperați abia săptămâni mai târziu și identificați prin teste ADN. Modul în care regimul a mutat succesiv locul de veci și a confirmat detaliile doar cu câteva zile înainte sugerează că vorbim despre rămășițe pe care le-au putut conserva, dar nu le-au putut expune.”

Oficialii de la Teheran proiectează cifre gigantice pentru a demonstra stabilitatea regimului: se estimează o prezență de 1 milion de oameni, la ceremoniile de început. Vor fi 15 și 20 de milioane de participanți la procesiunea din Teheran, programată pe 6 iulie, urmată de o alta în orașul sfânt Qom. Autostrăzile vor fi transformate în parcări uriașe, iar populației i s-au acordat cinci zile libere de la stat.

Analiștii atrag însă atenția asupra cinismului de la Teheran. Aparatul militar, IRGC și Basij, care organizează astăzi pelerinajul și doliul național este exact același care în luna ianuarie a reprimat cu brutalitate protestele de stradă din Iran și a interzis familiilor celor uciși de regim să le organizeze înmormântări.

În ciuda eforturilor diplomatice ale președintelui iranian Masoud Pezeshkian, care l-a invitat personal pe premierul Indiei, Narendra Modi, marile puteri globale au refuzat să trimită oficiali de prim rang.

India va trimite o delegație de nivel secundar, în timp ce printre puținii lideri confirmați se numără președintele georgian Mikheil Kavelashvili și înalți oficiali din Irak.

Această prezență redusă deconspiră eșecul geopolitic al Teheranului. Pentru Washington, evenimentul oferă o radiografie clară: războiul a lăsat axa de influență a Iranului mult mai mică și izolată regional decât încearcă propaganda oficială să arate prin intermediul fastului de la Teheran.