Infrastructura energetică a Ucrainei, bombardată iarăși de Rusia

Forțele ruse au bombardat, vineri, infrastructurile energetice ale Ucrainei, conform unei declarații făcute de ministrul ucrainean al Energiei, Gherman Galușcenko.

Patru persoane au fost rănite în noaptea de joi spre vineri, în urma unui atac ce a vizat o infrastructură civilă la Harkov, în estul Ucrainei. Informația a fost transmisă de primarul orașului, Igor Terehov, prin intermediul unei postări pe Telegram.

„Infrastructurile energetice şi de gaze naturale din mai multe regiuni din Ucraina sunt supuse unor bombardamente masive cu rachete şi drone. Toate măsurile necesare sunt luate pentru stabilizarea aprovizionării energetice cu gaze naturale”, a precizat ministrul, pe platforma Facebook.

„Rusia încearcă să le facă rău ucrainenilor obişnuiţi bombardând instalaţii de producţie a energiei şi gazelor naturale, fără să-şi abandoneze obiectivul de a ne lăsa fără electricitate şi încălzire şi cauzând cel mai mare prejudiciu cetăţenikor obişnuiţi”, a mai acuzat acesta.

După miezul nopții, armata Ucrainei a anunțat că rachete lansate de forțele ruse se îndreaptă spre mai multe destinații. Acest atac a avut loc după ce, la ora 00:53, un grup de bombardiere Tu-95 a decolat.

În dimineața zilei de vineri, rachete lansate de forțele rusești vizau orașele Ivano-Frankovsk, Ternopil, Vinnița, Hmelnițki, Poltava, Cerkasî, Sumî și alte regiuni, potrivit surselor media din Ucraina.

La ora 0:58, canalele de monitorizare au raportat prezența a peste 10 rachete în spațiul aerian al Ucrainei, care își schimbau direcția constant, conform postului de televiziune Kanal 24 Ukraina, citat de Agerpres.

Russia launched massive attack on Ukraine’s energy and gas infrastructure with missiles and drones, targeting cities from Kharkiv to Ivano-Frankivsk. This is the first strike since the US stopped sharing early warning data pic.twitter.com/ur1ufEszDl

— Maria Avdeeva (@maria_avdv) March 7, 2025