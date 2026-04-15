Înfrângerea lui Orban și efectele pentru Chișinău și Kiev: negocieri cu UE, dar nu și aderarea rapidă

Victoria Partidului „Tisza”, condus de Peter Magyar, a zguduit scena politică maghiară. Exista convingerea predominantă că, datorită faptului că ecologiștii, socialiștii și alte forțe politice ar vota pentru Magyar, regimul lui Viktor Orban va cădea.

Colaționate în jurul magnetismului practic înnăscut al lui Magyar, forțele de opoziție din Ungaria par să fi folosit „votul inteligent”, pe care regretatul Alexei Navalnîi l-a folosit, începând cu 2018, în lupta sa electorală împotriva partidului „Rusia Unită” al lui Vladimir Putin.

Drept urmare, „Tisza” a câștigat atât pe listele de partid, cât și în circumscripțiile uninominale, depășind cele peste 130 de mandate necesare pentru a avea o super-majoritate în legislativul maghiar. Acest bilanț favorabil pentru Magyar îi oferă toate pârghiile necesare pentru a restabili prevederile constituționale și a reproiecta politica externă, în măsura în care își dorește.

Așteptările față de UE, la Bruxelles și în capitalele europene, și față de Ucraina, sunt dominate de hiperoptimism în ceea ce privește deschiderea lui Magyar. Fiind văzut ca antipodul lui Orban, europenii și ucrainenii credeau că Magyar va adopta o politică prietenoasă excesivă și necondiționată față de UE și Ucraina.

În realitate, a doua zi după victoria sa electorală, Magyar a stabilit o serie de limite în ceea ce privește dosarul ucrainean. În primul rând, Ungaria nu va susține aderarea rapidă a Ucrainei la UE, ceea ce ar putea afecta automat Republica Moldova.

Al doilea aspect privește relația cu Rusia, la care Magyar nu vrea să renunțe. Este puțin probabil să permită Ungariei să continue să fie „Calul Troian” al Moscovei, dar Magyar nu este deloc un adept al unui discurs anti-rus. Potrivit acestuia, sancțiunile împotriva Rusiei vor fi susținute, dar nu și după sfârșitul războiului.

Politica externă, ale cărei contururi reies din ce în ce mai explicit din declarațiile lui Magyar, ar putea aduce surprize pentru țările vecine angajate în politica de extindere a UE, inclusiv pentru elitele conducătoare de la Chișinău și Kiev. Deși victoria lui Magyar a fost celebrată în rândul elitelor politice moldovene și ucrainene, discursul său post-electoral a demonstrat că Ungaria nu își va schimba radical agenda externă. Magyar nu va susține ideologia iliberal-autoritară a lui Orban sau politica sa externă personalizată cu Rusia, China, SUA sau Israelul, dar nici nu le va antagoniza pentru a evita costuri politice și economice pentru țara sa.

Echipa lui Magyar nu indică în niciun fel dorința de a ajuta Ucraina să adere la UE în timp record, adică în 2027. Dimpotrivă, Magyar are o abordare prudentă și nu face promisiuni exagerate pe această temă. În același timp, noul guvern de la Budapesta nu va bloca deschiderea negocierilor de aderare pentru Kiev. Indirect, reconfigurarea politicii maghiare față de Ucraina va aduce beneficii Chișinăului, care a fost blocat pe motiv că a refuzat să se decupleze de la procesul de preaderare cu Ucraina, evitând costuri politice (de partid și individuale) și/sau eventuala tensionare a relațiilor cu Kievul și Bruxelles-ul.

Pe lângă ridicarea veto-ului asupra negocierilor de aderare, Magyar ar putea demonstra înțelegere față de cauza ucraineană pentru a conveni asupra unui termen limită pentru aderarea țării la UE. Un astfel de calendar ar putea fi sugerat de Kiev și preluat de Chișinău, dar va prinde rădăcini în discursul european doar dacă toți liderii europeni, inclusiv Peter Magyar, îl vor aproba. Întrebarea care persistă este dacă anul 2030, care ar fi următoarea dată la care Kievul ar putea fi de acord, implicit Republica Moldova, reprezintă un calendar fezabil. Reformele structurale din Ucraina și Republica Moldova sunt departe de a plasa cele două țări pe lista următorului val de extindere.

Deși un astfel de scenariu pare imposibil, există încă probabilitatea ca noul guvern de la Budapesta să îl implementeze, fără a valorifica puncte politice de partea sa (cum a făcut Orban). În fruntea Ungariei, Magyar, ca orice alt lider al unei țări membre UE, poate folosi vetoul în orice etapă a negocierilor de aderare. Dacă Ucraina se confruntă cu noi vetouri, acestea ar putea veni din partea unor grupuri de țări, nu din partea Ungariei individual. Republica Moldova ar putea scăpa de veto-uri dacă UE pune în acțiune ceea ce declarase anterior - și anume să decupleze cele două țări candidate imediat după lansarea negocierilor de aderare, anterior blocate de Orban.