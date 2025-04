Simbolul puterii și sfârșitul său. Povestea inelului papal și ritualul distrugerii

Inelul pescarului, cu o istorie ce datează din secolul al XIII-lea, este un simbol important al Bisericii Catolice, fiind asociat cu Sfântul Petru, considerat primul Papă. Purtat de Papa Francisc în timpul evenimentelor ceremoniale pe parcursul pontificatului său de 12 ani, inelul a fost sărutat de numeroși adepți, stârnind unele controverse legate de igienă.

Conform tradiției, inelul sigilar al ultimului suveran pontif va fi distrus sau deteriorat la moartea acestuia, între zidurile Vaticanului, ritualul având rădăcini practice. Inelul pescarului și pandantivul numit bulla erau folosite pentru a sigila oficial scrisori și documente Papale. Pentru a preveni falsificarea postumă, acestea erau zdrobite la moartea Papei, un obicei respectat între 1521 și 2013.

„Este echivalentul luării datelor de conectare de pe un cont de social media. Despre asta era vorba - era vorba de a opri pretinșii să folosească sigilii false pe documente”, a explicat Christopher Lamb, corespondentul CNN la Vatican.

Camerlengo al Sfintei Biserici Romane, un cardinal de rang înalt, distrugea inelul și bula în prezența Colegiului Cardinalilor după anunțarea decesului Papei. Această practică a continuat și după înlocuirea obiectelor cu un timbru în mijlocul secolului al XIX-lea. După demisia Papei Benedict al XVI-lea, a fost introdusă o nouă practică: o cruce adâncă era sculptată pe inel cu o daltă.

Rolul inelului cu sigiliu a variat între Papi. Papa Benedict al XVI-lea l-a purtat zilnic, iar Papa Ioan Paul al II-lea prefera un inel alternativ sau un crucifix în formă de inel. Papa Francisc a purtat inelul pescarului la ceremoniile oficiale, dar pentru uzul zilnic a optat pentru un inel simplu de argint din perioada în care era cardinal.

Existau speculații că Papa Francisc nu se simțea confortabil cu actul de a săruta inelul. În 2019, Papa Francisc a fost surprins în timp ce își retrăgea mâna atunci când adepții încercau să sărute inelul, iar oficialii Vaticanului au precizat că gestul său avea scopul de a preveni răspândirea microbilor.

It appears Pope Francis isn't too keen on the idea of people kissing his papal ring.

He was spotted ripping his hand away as people puckered up while on a visit to the Holy House of Loreto.

Latest videos here: https://t.co/hhDQuQ1top pic.twitter.com/r0dzExZ7RD

— Sky News (@SkyNews) March 27, 2019