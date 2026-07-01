Industria tutunului cere reguli previzibile la Bruxelles: Accent strategic pe impactul economic masiv din Uniunea Europeană

Philip Morris International (PMI) a transmis o scrisoare oficială președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, prin care solicită deschiderea unui dialog direct cu instituțiile de la Bruxelles și adoptarea unei abordări riguroase, „bazate pe dovezi”, în ceea ce privește reglementarea viitoare a produselor din tutun și nicotină.

Demersul strategic vine într-un moment de maximă intensitate politică în capitala Uniunii Europene, unde reevaluarea cadrului legislativ generează dezbateri ample. Publicații influente din spațiul european, precum Euractiv, analizează deja poziționările de forță ale marilor jucători industriali în raport cu noile inițiative executive ale UE. În documentul adresat Executivului European, PMI subliniază că intenția sa este de a dezvolta un parteneriat bazat pe „echitate, transparență și o abordare fundamentată științific”.

Pilonul central al argumentației industriei se concentrează pe dimensiunea macroeconomica substanțială a acestui lanț valoric în cele 27 de state membre. Conform datelor transmise oficialilor europeni, sectorul produselor din tutun este descris ca fiind „profund ancorat în economia europeană”, generând o valoare cumulată care depășește performanța industriilor textile și de telecomunicații luate împreună.

2.1 MILIOANE Locuri de muncă susținute direct și indirect în UE 289 MLD. € Contribuție totală (2019-2023) în economia europeană 181.3 MLD. € Taxe virate direct către bugetele statelor membre

Impactul de rețea se traduce printr-un lanț de aprovizionare extrem de extins, care configurează stabilitatea economică pentru numeroase categorii profesionale și antreprenoriale:

Peste 45.000 de întreprinderi mici și mijlocii (IMM-uri) integrate în rețelele comerciale;

Aproximativ 390.000 de lucrători din sectorul agricol dedicați culturilor de profil;

Mai mult de 500.000 de entități active în segmentele de retail, producție industrială și operațiuni de export.

Scrisoarea PMI nu izolează sectorul, ci îl plasează în mod deliberat în același tablou de vulnerabilitate macroeconomica cu alte industrii critice ale Europei, precum cea auto, chimică sau sectoarele energointensive. Toate aceste ramuri se confruntă în prezent cu provocări majore: presiuni crescute din partea reglementărilor de mediu și fiscale, o competiție internațională asimetrică și riscuri stringente legate de pierderea locurilor de muncă.

„Presiunile de reglementare nu se opresc la marii producători, ci sunt deja resimțite acut la nivelul întregului lanț de aprovizionare, afectând companii europene specializate în automatizări, producția de ambalaje, inginerie industrială și logistică în multiple state membre.”

În acest context tensionat, apelul adresat direct președintei Comisiei Europene scoate în evidență necesitatea implementării unor politici previzibile, esențiale pentru prezervarea competitivității și a rezilienței industriale a blocului comunitar în fața piețelor globale.

Deși scrisoarea oficială evită să formuleze amendamente sau propuneri legislative punctuale în această etapă, ea trasează limitele conceptuale pe care industria le consideră vitale în revizuirea Directivei Produselor din Tutun. Compania își manifestă deschiderea deplină de a coopera cu autoritățile de reglementare în domenii de interes public major, semnalând disponibilitatea pentru acțiuni comune privind combaterea rețelelor de comerț ilicit și protejarea solidității veniturilor bugetare.

Prin solicitarea unei întâlniri oficiale de lucru cu decidenții Comisiei Europene, industria își propune să schimbe dinamica de negociere de la Bruxelles. Într-un moment în care instituțiile europene pregătesc recalibrarea standardelor tehnice și fiscale, argumentele de natură economică, protecția lanțurilor valorice naționale și nevoia unui dialog deschis sunt readuse ferm în prim-planul agendei comunitare.