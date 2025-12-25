Indicatorul care te poate face vinovat într-o secundă. Ce spun instructorii auto și Codul Rutier

Semnul „Drum cu prioritate” creează confuzie în trafic și poate face un șofer vinovat într-o secundă, deși el crede că are prioritate. Mulți conducători auto interpretează greșit indicatorul, iar Codul Rutier stabilește clar când și față de cine se aplică prioritatea. Explicațiile instructorilor auto și exemplele din trafic arată de ce această confuzie provoacă accidente, procese-verbale și sancțiuni neașteptate, chiar și pentru șoferii cu experiență.

Indicatorul pătrat, galben, cu romb alb, cunoscut ca „Drum cu prioritate”, este perceput de mulți ca un „pașaport” prin intersecție. În realitate, el nu acordă prioritate absolută, ci doar stabilește un raport punctual între drumuri, raport care se poate schimba sau chiar anula în funcție de context.

Instructorii auto atrag atenția că această confuzie începe încă din școala de șoferi și continuă în trafic. „Le spun cursanților mei din prima zi: semnul nu te face invincibil. Dacă nu înțelegi cui îi dai și cui nu îi dai prioritate, ajungi rapid în accident, chiar dacă ești pe așa-zisul drum principal”, a explicat, pentru EvZ, instructorul auto Florin Tichie, fost polițist la Rutieră.

Potrivit Codului Rutier, regula priorității nu este legată de percepția șoferului, ci de semnificația exactă a indicatoarelor. „Conducătorul de vehicul este obligat să acorde prioritate de trecere vehiculelor care au acest drept potrivit semnificației indicatoarelor, marcajelor rutiere sau regulilor de circulație”, se arată în Articolul 135 alin. (1). Regulamentul de aplicare aduce clarificarea esențială. Articolul 31 stabilește că indicatorul „Drum cu prioritate semnifică faptul că drumul pe care este instalat are prioritate față de drumurile laterale, până la întâlnirea indicatorului Sfârșit de drum cu prioritate”.

Prioritatea există doar față de drumurile laterale semnalizate corespunzător, nu față de orice vehicul care apare în intersecție.

Instructorul explică faptul că semnul își produce efectele doar atât timp cât contextul rutier este clar:

În momentul în care ajungi într-o intersecție unde nu mai există indicatoare pentru ceilalți participanți la trafic, semnul de drum cu prioritate nu te mai ajută. Atunci se aplică regula generală: prioritatea de dreapta. Aici greșesc cei mai mulți șoferi.

El atrage atenția că mulți conducători auto confundă drumul cu prioritate cu ideea de „arteră principală”, un concept care nu există juridic: „Legea nu vorbește despre bulevard mare și străduță mică. Vorbește doar despre semne, marcaje și reguli. Faptul că drumul tău e mai lat sau mai circulat nu îți dă automat prioritate”.

Un scenariu frecvent în orașe: șoferul vine pe un drum semnalizat anterior ca fiind cu prioritate. Din dreapta apare un alt vehicul, fără niciun indicator de „Cedează” sau „Stop”. Impactul are loc în mijlocul intersecției.

„Șoferul de pe drumul cu prioritate este convins că celălalt trebuia să oprească. Doar că, legal, nimeni nu i-a cerut acel lucru. În astfel de situații, vinovăția poate reveni celui care nu a acordat prioritate de dreapta”, explică instructorul. În practică, multe dosare de accident pornesc exact de la această interpretare greșită a semnului.

O altă capcană clasică apare în relația cu tramvaiul. Mulți șoferi cred că semnul „Drum cu prioritate” le permite să treacă înaintea oricui. Codul Rutier spune însă clar că, în lipsa altor semne, tramvaiul are prioritate, chiar dacă circulă pe un drum aparent secundar: „Este una dintre cele mai frecvente greșeli la examenul auto și în trafic real. Semnul nu anulează regulile speciale de prioritate, iar tramvaiul este una dintre ele”.

Instructorul atrage atenția că semnul „Drum cu prioritate” nu este o garanție, ci o informație: „Funcționează doar într-un sistem de semne și reguli care trebuie analizate la fiecare intersecție. Lipsa acestei analize transformă un indicator banal într-o capcană periculoasă. Dacă ar fi să le dau șoferilor un singur sfat, ar fi acesta: nu intra niciodată într-o intersecție doar pentru că știi că ai prioritate. Asigurarea te scapă de amendă, de accident și de surprize neplăcute”.