Social Incident major pe aeroportul Sibiu, provocat de un copil cu un laser







În urmă cu câteva zile, un fascicul luminos de tip laser, direcționat către cockpit-ul unui elicopter, a afectat manevra de aterizare pe Aeroportul Internațional Sibiu, potrivit sibiu100.ro.

Un incident grav a fost raportat pe Aeroportul Internațional Sibiu, unde un fascicul laser îndreptat spre cabina unui elicopter a îngreunat aterizarea aeronavei.

Pilotul a semnalat imediat problema controlorilor de trafic aerian, care au sesizat Poliția. La scurt timp, un echipaj a descoperit sursa: un copil de cinci ani, domiciliat în apropierea aeroportului, care se juca cu un laser.

Incidentul de la Sibiu scoate în evidență pericolul real al fasciculelor laser asupra siguranței zborurilor. Specialiștii în controlul traficului aerian atrag atenția că în faza de aterizare și decolare piloții au nevoie de o concentrare maximă, iar orice distragere poate fi fatală. Fasciculele luminoase îndreptate către cockpit pot provoca orbire temporară și pot obtura instrumentele de bord.

În plus, fenomenul de divergență face ca un fascicul mic la sol să se transforme, la câteva sute de metri, într-o pată luminoasă orbitoare ce acoperă o mare parte din parbrizul aeronavei. Practic, pilotul nu mai vede un punct izolat, ci un nor de lumină care reduce vizibilitatea pistei și reperele de zbor. Autoritățile subliniază că un asemenea „joc” aparent inofensiv poate provoca accidente aviatice majore.

Conform art. 126 din Legea 21/2020 privind Codul Aerian, utilizarea de fascicule luminoase îndreptate către aeronave aflate în zbor constituie contravenție gravă. Fapta este sancționată cu amendă cuprinsă între 8.000 și 16.000 de lei.

Poliția Română reamintește că orice astfel de acțiune, chiar dacă provine din neatenție sau joacă, este tratată cu maximă seriozitate. În cazul incidentului de la Sibiu, responsabilitatea aparține părinților copilului, care vor fi sancționați potrivit legii. Reprezentanții aviației civile subliniază că fiecare incident raportat consumă resurse importante și poate afecta grav siguranța zborurilor.