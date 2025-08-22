Social

Incident major pe aeroportul Sibiu, provocat de un copil cu un laser

Incident major pe aeroportul Sibiu, provocat de un copil cu un laserSursă foto: Captură video Sibiu 100
Comentează știrea
Din cuprinsul articolului

În urmă cu câteva zile, un fascicul luminos de tip laser, direcționat către cockpit-ul unui elicopter, a afectat manevra de aterizare pe Aeroportul Internațional Sibiu, potrivit sibiu100.ro.

Laserul care a pus în pericol aterizarea unui elicopter pe Aeroportul Sibiu

Un incident grav a fost raportat pe Aeroportul Internațional Sibiu, unde un fascicul laser îndreptat spre cabina unui elicopter a îngreunat aterizarea aeronavei.

Pilotul a semnalat imediat problema controlorilor de trafic aerian, care au sesizat Poliția. La scurt timp, un echipaj a descoperit sursa: un copil de cinci ani, domiciliat în apropierea aeroportului, care se juca cu un laser.

Pericolul fasciculului laser în aviație

Incidentul de la Sibiu scoate în evidență pericolul real al fasciculelor laser asupra siguranței zborurilor. Specialiștii în controlul traficului aerian atrag atenția că în faza de aterizare și decolare piloții au nevoie de o concentrare maximă, iar orice distragere poate fi fatală. Fasciculele luminoase îndreptate către cockpit pot provoca orbire temporară și pot obtura instrumentele de bord.

Cifrele care dau peste cap toate calculele lui Bolojan. Topul angajărilor din administrația locală în ultimii 10 ani
Cifrele care dau peste cap toate calculele lui Bolojan. Topul angajărilor din administrația locală în ultimii 10 ani
Pentru echipa asta a așteptat Ianis Hagi atât? Transfer surprinzător anunțat de presa din Turcia
Pentru echipa asta a așteptat Ianis Hagi atât? Transfer surprinzător anunțat de presa din Turcia
Elicopter

Elicopter. Sursa foto: x.com

În plus, fenomenul de divergență face ca un fascicul mic la sol să se transforme, la câteva sute de metri, într-o pată luminoasă orbitoare ce acoperă o mare parte din parbrizul aeronavei. Practic, pilotul nu mai vede un punct izolat, ci un nor de lumină care reduce vizibilitatea pistei și reperele de zbor. Autoritățile subliniază că un asemenea „joc” aparent inofensiv poate provoca accidente aviatice majore.

Legislația și sancțiunile aplicabile

Conform art. 126 din Legea 21/2020 privind Codul Aerian, utilizarea de fascicule luminoase îndreptate către aeronave aflate în zbor constituie contravenție gravă. Fapta este sancționată cu amendă cuprinsă între 8.000 și 16.000 de lei.

Poliția Română reamintește că orice astfel de acțiune, chiar dacă provine din neatenție sau joacă, este tratată cu maximă seriozitate. În cazul incidentului de la Sibiu, responsabilitatea aparține părinților copilului, care vor fi sancționați potrivit legii. Reprezentanții aviației civile subliniază că fiecare incident raportat consumă resurse importante și poate afecta grav siguranța zborurilor.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

20:24 - De ziua de naştere, Irina Rimes şi-a impesionat fanii. Ce surpriză le-a făcut
20:13 - Programul Rabla 2025 a fost publicat. Valoarea ecotichetului pentru electrice și hidrogen
20:07 - Alimentul pe care românii îl cumpără din magazine reprezintă un real pericol pentru oase
20:00 - Ministrul Sănătății promite un centru de mari arși la Timișoara, până la sfârșitul anului
19:47 - Incident major pe aeroportul Sibiu, provocat de un copil cu un laser
19:38 - Impactul ISIS asupra comunităților locale din Puntland. O realitate terifiantă

Proiecte speciale