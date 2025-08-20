De ce s-a produs accidentul aviatic de la Arsenal Park Orăștie. Raport preliminar AIAS

Autoritatea de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile(AIAS) a emis raportul preliminar de investigați în cazul accidentului din Arsenal Park Orăștie. Este vorba de accidentul cu avionul de agrement, prăbușit în apropiere de Aqua Park. Pe 15 iulie, pilotul unul extrem de experimentat a murit pe loc. Celălalt pasager, inițial inconștient, a ajuns la spital.

În data de 15.07.2025, pentru aeronava WT-9 DYNAMIC, înmatriculată YR-5259, a fost depus un plan de zbor. Pe ruta: teren de zbor Golden Wings (Timișoara) –Becicherecu Mic – Orăștie – Șiria - teren de zbor Golden Wings (Timișoara).

"Aeronava a decolat la ora 14:00 LT de la terenul de zbor Golden Wings, în conformitate cu planul depus, având la bord pilotul și un pasager. După aproximativ o oră și zece minute de zbor, aeronava a ajuns în zona orașului Orăștie. Unde a executat o serie de viraje în partea de vest a orașului. Continuându-și apoi zborul către complexul Arsenal Park situat la 3 km în vestul orașului. Acest complex are în componența sa mai multe zone de distracții. Printre care un Aqua Park și o tiroliană.Ajunsă în această zonă, aeronava a efectuat două viraje de 360°. La mică înălțime, deasupra Aqua Park. În momentul finalizării celui de al doilea viraj, aeronava a agățat cu jamba stânga a trenului principal de aterizare cablului instalației de tiroliană... În urma impactului, aeronava a intrat într-o evoluție necontrolată, lovind solul. În urma accidentului, pilotul aeronavei a decedat. Iar pasagerul a fost transportat în stare critică la spital. Aeronava a fost distrusă în totalitate", se arată în raportul AIAS.

Pilotul care a decedat în accidentul aviatic de la Aqua Park Sorin Bochiș. Avea 60 de ani și era din Timișoara. Acesta era un pilot experimentat, fiu de aviator. Avea peste 10.000 de ore de zbor. A zburat pe avioane supersonice și a locuit câțiva ani în America.

"Obiectivul investigației privind siguranța aviației civile este prevenirea producerii accidentelor și incidentelor viitoare, prin determinarea cauzelor și împrejurărilor care au dus la producerea acestor evenimente și stabilirea recomandărilor necesare pentru îmbunătățirea siguranței aviației civile și nu are ca scop stabilirea vinovățiilor ori a responsabilităților individuale sau colective", se arată în raportul preliminar AIAS. Investigația acestui eveniment este în curs de desfășurare. La finalizarea acesteia,concluziile și cauza probabilă a producerii evenimentului vor fi publicate în raportul final care va fi disponibil pe site-ul AIAS.