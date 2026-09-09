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Incident grav la decolarea din Republica Moldova: Avionul lui Volodimir Zelenski, la un pas de a fi lovit de o dronă

Incident grav la decolarea din Republica Moldova: Avionul lui Volodimir Zelenski, la un pas de a fi lovit de o dronăVolodimir Zelenski / sursa foto: captură video
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Din cuprinsul articolului

Aeronava la bordul căreia se afla președintele ucrainean Volodimir Zelenski a fost implicată într-un incident periculos în cursul zilei de marți. Aparatul de zbor a fost aproape de a fi lovit de o dronă imediat după decolarea de pe teritoriul Republicii Moldova. Liderul de la Kiev se deplasa spre Oslo pentru a fi prezent la funeraliile regelui Harald al V-lea al Norvegiei. Informația a fost confirmată miercuri de premierul norvegian Jonas Gahr Stoere în cadrul unei intervenții la postul public de televiziune NRK, conform Reuters.

Incident grav la decolarea din Republica Moldova: Avionul lui Volodimir Zelenski, la un pas de a fi lovit de o dronă

Oficialul de la Oslo a subliniat pericolul constant la care este supus șeful statului ucrainean în timpul deplasărilor sale internaționale.

„Avionul său a fost aproape lovit de o dronă în timpul decolării din Republica Moldova. Aceasta este realitatea în care el trăieşte", a declarat Store pentru postul citat.

Sursa exactă a acestor date nu a fost dezvăluită de prim-ministrul norvegian. De asemenea, în declarațiile publice nu s-a precizat distanța exactă la care s-a aflat drona față de aeronava oficială.

drona

drona / sursa foto: dreamstime.com

Agenda vizitei lui Volodimir Zelenski la Oslo

Președintele Ucrainei a ajuns în capitala Norvegiei marți seară. În cursul zilei de miercuri, Volodimir Zelenski a luat parte la ceremoniile funerare dedicate regelui Harald al V-lea. Liderul ucrainean s-a aflat în cortegiul oficial, mergând în spatele sicriului alături de ceilalți șefi de stat prezenți în centrul orașului Oslo. Rămânerea sa pe teritoriul norvegian a fost de scurtă durată, acesta părăsind țara imediat după finalizarea funeraliilor.

Discuții strategice axate pe apărarea aeriană

Vizita la Oslo a inclus și o componentă bilaterală importantă. Jonas Gahr Stoere anunțase încă de marți că urmează să aibă o întrevedere cu președintele ucrainean, tema centrală a convorbirilor fiind consolidarea apărării aeriene a Ucrainei. În paralel, Volodimir Zelenski a precizat că programul său include întrevederi cu reprezentanții companiilor implicate în inițiativa Freyja, proiect ce vizează dezvoltarea unui sistem antibalistic la nivel european.

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