Un influencer norvegian și un antreprenor român vor să construiască un sat întreg în Spania. Sute de case, ferme și școală într-o comunitate nouă

Un teren vast aflat pe malul lacului de acumulare Beniarrés, în provincia Alicante din Spania, ar putea deveni în următorii ani locul unde va fi construit un nou sat conceput în jurul conceptului de comunitate autosuficientă, potrivit publicației El Pais.

Proiectul, denumit The Modern Eco Village (MEV), este promovat de influencera norvegiană Belinda Jakobsen și de soțul ei, românul Iancu Ilies, și vizează construirea a aproximativ 500 de locuințe într-o zonă montană aflată în apropierea localității Planes.

Inițiativa reia un proiect imobiliar mai vechi, început înainte de criza financiară din 2008 și abandonat timp de peste un deceniu. Dacă planurile actuale vor fi aprobate, dezvoltarea ar putea schimba semnificativ dinamica unei comunități rurale care are în prezent aproximativ 700 de locuitori.

Zona pe care urmează să fie construit noul sat a fost inițial destinată unui proiect imobiliar numit La Joya de Planes, lansat în 2006. Planul prevedea dezvoltarea a 435 de locuințe pe un teren de aproximativ 500.000 de metri pătrați, cu vedere către lacul Beniarrés.

Lucrările au început la acea vreme, fiind amenajate drumuri și infrastructură de bază. Totuși, proiectul nu a fost finalizat.

După prăbușirea pieței imobiliare din Spania în 2008, dezvoltatorul nu a mai putut continua investiția, iar autoritățile locale au retras licența de construcție. Zona a rămas parțial amenajată timp de 16 ani.

Situația s-a schimbat în mai 2025, când Belinda Jakobsen și Iancu Ilies au cumpărat terenul pentru a dezvolta un nou proiect rezidențial.

Conform planurilor prezentate, noua comunitate ar urma să fie construită pe o suprafață de aproximativ 640.000 de metri pătrați, mai mare decât cea prevăzută în proiectul inițial.

Noul proiect prevede construirea a aproximativ 500 de locuințe, dintre care 107 vile și circa 350 de case modulare. În plus, dezvoltatorii au anunțat că vor include și infrastructură comunitară, precum parcuri ecologice, ferme, facilități sportive, o grădiniță, o școală, centre comunitare și o clinică medicală.

Locuințele ar urma să fie dotate cu tehnologii de sustenabilitate, inclusiv panouri solare și sisteme de reciclare a apei.

Arhitectul proiectului, José Manuel Escobedo, afirmă că inițiativa reprezintă de fapt continuarea programului urbanistic început în urmă cu aproape două decenii.

„Dezvoltarea anterioară era realizată doar în proporție de aproximativ 20%, iar de-a lungul anilor zona a fost practic abandonată. Totuși, proprietățile existau și erau înregistrate corespunzător”, a declarat acesta.

Potrivit arhitectului, proiectul trebuie adaptat legislației actuale și va trece printr-un proces administrativ complex. „Proiectul va fi depus oficial la primărie săptămâna viitoare, iar în aproximativ șase luni pot obține autorizațiile necesare pentru a deveni dezvoltator și a începe construcția”, a explicat Escobedo.

Construcția ar urma să se desfășoare în mai multe etape. Prima fază ar putea fi finalizată în primăvara anului 2027 și va include aproximativ 15 locuințe, printre care și cele destinate fondatorilor proiectului.

Până la finalul anului următor, dezvoltatorii estimează că numărul caselor ar putea ajunge la 40. Finalizarea întregului proiect este prevăzută pentru anul 2030.

Interesul pentru proiect a fost alimentat în mare parte de promovarea pe rețelele sociale. Potrivit lui Iancu Ilies, videoclipurile publicate online au adunat milioane de vizualizări.

„Toată atenția pe care am primit-o până acum se datorează videoclipurilor Belindei pe rețelele sociale, care au devenit virale de mai multe ori și au fost văzute de milioane de oameni”, a declarat acesta.

Dezvoltatorii spun că au primit peste 30.000 de solicitări de informații, iar peste 100 de persoane din 27 de țări au plătit deja taxa de 10.000 de euro pentru a deveni membri ai comunității și pentru a rezerva o locuință.

Primarul localității Planes, Javier Sendra, a declarat că susține proiectul, considerând că acesta ar putea revitaliza zona.

„Dacă acest proiect revitalizează zona și creează locuri de muncă, va fi pozitiv pentru comunitate”, a spus Sendra.

În același timp, unele organizații de mediu și locuitori din zonă privesc proiectul cu rezerve. Anna Climent, membră a unui grup ecologist regional, consideră că dimensiunea dezvoltării ridică semne de întrebare.

„Ar trebui să fie un subiect constant de discuție. 500 de locuințe într-un oraș cu mai puțin de o mie de locuitori?”, a declarat aceasta.

Zona în care ar urma să fie construit satul se află în Peisajul Protejat al râului Serpis, o arie recunoscută pentru valoarea sa ecologică și culturală. Documentele de protecție permit însă menținerea statutului urbanistic existent pentru terenurile deja declarate construibile înainte de adoptarea măsurilor de protecție.

Autoritățile locale urmează să organizeze întâlniri cu locuitorii pentru a prezenta detaliile proiectului și impactul potențial asupra comunității.