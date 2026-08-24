Meciul de campionat disputat duminică între SC Cambuur și Feyenoord a fost marcat de scene extrem de violente în tribune. Clubul gazdă a anunțat că mai mulți spectatori au suferit arsuri, leziuni oculare și probleme de auz din cauza materialelor pirotehnice aruncate de galeria oaspete de pe Kooi Stadion, informează BBC.

Partida a fost întreruptă de arbitru pentru aproximativ zece minute în prima repriză, după ce susținătorii echipei Feyenoord au aprins numeroase rachete de semnalizare de culoare roșie și au lansat artificii în incinta arenei.

O parte dintre materialele pirotehnice au fost direcționate deliberat către sectoarele destinate spectatorilor gazdă. În urma acestor evenimente, conducerea clubului SC Cambuur a confirmat oficial că cel puțin cinci suporteri au avut nevoie de îngrijiri medicale din cauza rănilor suferite.

Reprezentanții grupării Feyenoord au reacționat rapid și au transmis că se distanțează ferm de aceste evenimente inacceptabile. Antrenorul principal Giovanni van Bronckhorst, fost asistent al lui Arne Slot la Liverpool în sezonul precedent, și-a prezentat scuze oficiale în numele clubului față de gazde imediat după fluierul final.

Oficialii echipei SC Cambuur au condamnat ferm comportamentul fanilor adverși. Ar trebui să fie clar că aprinderea și aruncarea artificiilor este complet inacceptabilă și nu are absolut niciun loc într-un stadion de fotbal, a precizat clubul prin intermediul unui comunicat de presă.

Gruparea din Leeuwarden, care a obținut promovarea în prima ligă olandeză în sezonul precedent după o pauză de trei ani, a anunțat că va colabora strâns cu organele de ordine pentru identificarea și pedepsirea vinovaților. La rândul lor, cei de la Feyenoord vor analiza imaginile de pe camerele de supraveghere pentru a lua măsuri împotriva huliganilor.

Pe teren, Feyenoord s-a impus cu scorul de 5-2, însă succesul a fost umbrit în totalitate de evenimentele din tribune. Directorul general al clubului oaspete, Robert Eenhoorn, a mărturisit că nu se poate bucura de acest rezultat din cauza comportamentului suporterilor.

Nu pot fi mulțumit de această victorie, iar frustrarea este mult prea mare pentru a ne bucura de puncte, a declarat Eenhoorn. Este evident că această problemă nu afectează doar clubul Feyenoord și, din păcate, este ceva la care nu am reușit să punem capăt de zeci de ani. Prin urmare, va trebui să ne așezăm din nou la masă cu toate părțile interesate, cluburile, federația și autoritățile, pentru a căuta împreună o soluție, a adăugat oficialul.

Incidentele de acest gen au devenit tot mai frecvente în prima divizie din Țările de Jos. În sezonul trecut, o altă partidă importantă din Eredivisie, disputată între Ajax și Groningen pe Johan Cruyff Arena, a fost oprită din motive similare, după ce în spatele uneia dintre porți au fost aruncate rachete de semnalizare și torțe.

Edilul orașului Leeuwarden, Foort van Oosten, a condamnat cu fermitate faptele huliganice și a garantat deschiderea unei anchete amănunțite. În paralel, Federația Olandeză de Fotbal (KNVB) a anunțat că va reevalua normele de securitate pe stadioane.

Meciul de duminică a fost reluat și dus la bun sfârșit în ciuda existenței victimelor din tribune. Conform Regulamentului actual, jocul ar fi fost oprit definitiv doar dacă un fotbalist sau un oficial de meci ar fi fost lovit direct de obiectele aruncate.

Această regulă a atras însă critici din partea conducerii forului fotbalistic. Nu mi se pare corect, a declarat Jan Bluyssen, directorul KNVB pentru competițiile de fotbal profesionist, pentru agenția de știri ANP. Trebuie să analizăm dacă protocolul este încă adecvat și cum am putea să-l ajustăm pentru a preveni astfel de tragedii în viitor.