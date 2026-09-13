Guvernul interimar este criticat pentru lipsa unor măsuri menite să limiteze impactul scumpirii carburanților asupra populației. Fostul ministru al Energiei, Bogdan Ivan, susține că prețul benzinei nu este justificat de situația de pe piața internațională, în condițiile în care România produce mai multă benzină decât consumă.

Fostul ministru al Energiei afirmă că Executivul ar fi putut prelungi starea de criză pe piața carburanților pentru a reduce efectele creșterii prețurilor asupra românilor.

„De patru luni de zile de când am plecat, nu au făcut absolut nimic (…) E o adevărată dramă să vezi cum lucruri care au fost făcute, au funcţionat, sunt ignorate total de actualul Guvern (…) Nu mai sunt acolo ca să decid, iar oricâte semnale de alarmă aş trage - am cerut controle ale ANPC-ului, controle ale Consiliului Concurenţei pentru a vedea dacă aceste preţuri sunt corecte sau nu, dacă ele pot să aibă o zonă de înţelegere sau nu faţă de preţul final afişat - până acum niciun răspuns. Cel care are atributul legal să facă asta este Guvernul”, a afirmat Bogdan Ivan.

Fostul ministru i-a cerut din nou premierului interimar Ilie Bolojan să intervină pentru a limita efectele scumpirilor. El a susținut că lipsa unor măsuri afectează încrederea oamenilor în instituțiile statului.

„Oamenii n-au cum să mai aibă încredere în stat când văd că pun motorină de peste 10 lei în maşini şi văd că Guvernul priveşte cu îngrijorare. Din păcate, e un guvern care doarme, care nu are capacitatea să gestioneze această criză pe care o plătesc toţi românii la final. Pentru că, aşa cum am spus foarte bine, nu vorbim doar despre motorina în maşină, vorbim despre transportul copiilor, despre mâncare, despre fiecare kilogram de carne”, a mai declarat social-democratul.

Bogdan Ivan susține că majorarea prețului benzinei nu poate fi explicată prin evoluțiile de pe piața internațională. El a invocat producția internă și alternativele de aprovizionare cu petrol și produse petroliere.

„Nu este niciun argument. România produce dublu faţă de cantitatea de benzină pe care o consumă. Care e argumentul? Noi avem undeva la 25% din petrolul care se rafinează pe teritoriul ţării noastre extras din subsolul României. Nu aducem produse petroliere din Sfântoarea Ormuz. E adevărat că a crescut preţul pe toată piaţa internaţională, dar tu ai creat alte alternative din care puteai să-ţi aduci petrol, puteai sa-ţi aduci produse petrobiere. Înţeleg dieselul, că este mai scump, dar la benzină nu se justifică, din punctul meu de vedere, să ajungi la 10 lei pe litru”, a adăugat fostul ministru.

În opinia sa, România ar trebui să valorifice mai bine resursele și sursele alternative de aprovizionare pentru a limita presiunea asupra prețurilor de la pompă.

Bogdan Ivan a vorbit și despre evoluția prețurilor la energia electrică, anticipând noi majorări pentru consumatori și companii.

„Operatorii din piaţă, în luna septembrie, în general, au perioada de ofertare cea mai extinsă - persoanele fizice, companiile, primesc oferte în această perioadă pentru următorul an de zile şi este evident că perioada de referinţă pentru ei va fi luna august, luna august în care avem preţuri record la energie pentru că acea criză energetică nu a fost gestionată”, a mai declatat Bogdan Ivan.

Potrivit fostului ministru, prețurile din luna august ar putea influența ofertele pe care furnizorii le pregătesc pentru următoarea perioadă.

Fostul ministru al Energiei a adus în discuție și situația centralei nucleare de la Cernavodă. El susține că oprirea acesteia afectează producția de energie electrică și critică lipsa unor explicații publice cu privire la situație.

„A trecut o lună de când Cernavoda este oprit şi nimeni nu întreabă, nicăieri (…) Nu poţi să dai vina tot timpul pe vreme, în condiţiile în care state nu la fel de dezvoltate ca tine din punct de vedere energetic, vin şi au centralele pornite după lucrări de intervenţie. Tu stai în continuare cu Cernavodă închis”, a mai declarat fostul ministru.