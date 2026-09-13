FC Barcelona a trecut, azi,, în deplasare, scor 4-2, de gruparea Levante, în etapa a cincea din La Liga. Jucătorii antrenați de Hansi Flick au început meciul în forță și au preluat rapid controlul pe tabelă. Catalanii au luat destul de repede un avans de două goluri pe Estadio Ciudad de Valencia, Espart deschizând scorul, în minutul 5, iar Yamal majorând avantajul în minutul 19.

Dominarea oaspeților a continuat și în debutul reprizei secunde. Acelaşi Yamal a înscris din penalty, după pauză, în minutul 48, şi soarta meciului era decisă.

Cu toate că meciul părea jucat, echipa gazdă a încercat să revină pe tabelă în ultimele douăzeci de minute. Gazdele au redus din diferenţă în minutul 70, prin Ivan Romero, iar în minutul 88 căpitanul Roger Brugue a pornit de la jumătatea terenului înscriind cu un pic de noroc.

Speranțele gazdelor au fost spulberate rapid la ultima fază de atac a catalanilor. Apropierea de pe tabelă a gazdelor a fost însă amendată de Adeyemi, în minutul 90+3, şi Levante – FC Barcelona a fost 2-4 scor final.

Parcursul perfect al echipei din Barcelona se reflectă direct în clasamentul general din La Liga. Echipa lui Hansi Flick îşi continuă marşul triumfal în La Liga, fiind lider, cu 15 puncte, şi rămânând singura formaţie neînvinsă în acest sezon. Levante e a 13-a cu 5 puncte.

Tot azi, în Premier League, Manchester City a câștigat cu scorul de 1-0 derby-ul contra concitadinei Manchester United, disputat pe „Old Trafford”, în runda a 4-a. Oaspeții au jucat în inferioritate numerică după eliminarea lui Foden, din minutul 23. După o repriză fără goluri, „cetățenii” au dat lovitura decisivă prin Haaland, cel care a punctat în minutul 60.