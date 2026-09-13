Sport

FC Barcelona defilează în La Liga: Victorie spectaculoasă. City s-a impus în marele derby cu United

FC Barcelona defilează în La Liga: Victorie spectaculoasă. City s-a impus în marele derby cu Unitedsursa: Facebook
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

FC Barcelona a trecut, azi,, în deplasare, scor 4-2, de gruparea Levante, în etapa a cincea din La Liga. Jucătorii antrenați de Hansi Flick au început meciul în forță și au preluat rapid controlul pe tabelă. Catalanii au luat destul de repede un avans de două goluri pe Estadio Ciudad de Valencia, Espart deschizând scorul, în minutul 5, iar Yamal majorând avantajul în minutul 19.

FC Barcelona defilează în La Liga: Victorie spectaculoasă cu Levante și punctaj maxim după cinci etape

Dominarea oaspeților a continuat și în debutul reprizei secunde. Acelaşi Yamal a înscris din penalty, după pauză, în minutul 48, şi soarta meciului era decisă.

Revenire târzie a gazdelor în finalul meciului

Cu toate că meciul părea jucat, echipa gazdă a încercat să revină pe tabelă în ultimele douăzeci de minute. Gazdele au redus din diferenţă în minutul 70, prin Ivan Romero, iar în minutul 88 căpitanul Roger Brugue a pornit de la jumătatea terenului înscriind cu un pic de noroc.

Adeyemi a punctat în prelungiri

Speranțele gazdelor au fost spulberate rapid la ultima fază de atac a catalanilor. Apropierea de pe tabelă a gazdelor a fost însă amendată de Adeyemi, în minutul 90+3, şi Levante – FC Barcelona a fost 2-4 scor final.

Catalanii rămân lideri absoluți fără înfrângere

Parcursul perfect al echipei din Barcelona se reflectă direct în clasamentul general din La Liga. Echipa lui Hansi Flick îşi continuă marşul triumfal în La Liga, fiind lider, cu 15 puncte, şi rămânând singura formaţie neînvinsă în acest sezon. Levante e a 13-a cu 5 puncte.

sursa: Facebook

City s-a impus pe terenul rivalilor de la United

Tot azi, în Premier League, Manchester City a câștigat cu scorul de 1-0 derby-ul contra concitadinei Manchester United, disputat pe „Old Trafford”, în runda a 4-a. Oaspeții au jucat în inferioritate numerică după eliminarea lui Foden, din minutul 23. După o repriză fără goluri, „cetățenii” au dat lovitura decisivă prin Haaland, cel care a punctat în minutul 60.

Stiri calde

22:45 - Alexandru Rogobete, apel pentru salvarea Spitalului Municipal Brad. Critici la adresa Guvernului

22:33 - Diferențe uriașe între pensiile românilor. Un milion de pensionari primesc doar 1.281 de lei, în timp ce alții încase...

22:22 - Traian Băsescu, despre următoarea mutare a lui Nicușor Dan și situația lui Ilie Bolojan. Cum ar putea arăta viitorul ...

22:13 - Pierdere pentru lumea medicală. A murit șefa Secției de Psihiatrie Pediatrică de la Spitalul „Gheorghe Preda” din Sibiu

22:03 - Cum este sacrificat STB pentru a hrăni "rechinii imobiliari" ai Capitalei

21:54 - Bogdan Ivan îl acuză pe Ilie Bolojan că ignoră criza carburanților: Oamenii n-au cum să mai aibă încredere în stat

21:42 - Zile libere pentru căsătorie sau deces. Ce drepturi au angajații și ce se întâmplă în cazul celor din sectorul privat

21:33 - Eugen Tomac a reprezentat România în Valea Timocului, la solicitarea lui Nicușor Dan. Ce le-a spus românilor din Serbia

HAI România!

Sarmiza Andronic critică modul în care instituțiile publice și demnitarii comunică cu presa

Sarmiza Andronic critică modul în care instituțiile publice și demnitarii comunică cu presa

Lecția AfD pentru România

Lecția AfD pentru România

Marius Ghenea explică de ce o simplă idee nu este suficientă pentru o afacere de succes: „Execuția este 99%”

Marius Ghenea explică de ce o simplă idee nu este suficientă pentru o afacere de succes: „Execuția este 99%”

Proiecte speciale