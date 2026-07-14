Fratele de doar trei ani al lui Lamine Yamal a devenit una dintre aparițiile virale ale Cupei Mondiale 2026, chiar înaintea semifinalei dintre Spania și Franța. Keyne, prezent în tribune la meciurile naționalei spaniole, a atras atenția suporterilor prin reacțiile sale spontane și modul în care își încurajează fratele, potrivit The Guardian.

Marți, 14 iulie, ora 22:00, Spania întâlnește Franța pentru un loc în finala Cupei Mondiale. În timp ce Lamine Yamal se pregătește pentru unul dintre cele mai importante meciuri ale turneului, o parte din atenția presei internaționale s-a mutat spre cel mai mic susținător al său.

Imaginile cu Keyne în tribune au circulat rapid pe rețelele sociale în timpul parcursului Spaniei la Mondial. Copilul a fost surprins trimițând pupici spre teren, făcând grimase și reacționând cu entuziasm la fazele din timpul partidelor.

Potrivit The Guardian, fratele lui Lamine Yamal a devenit o adevărată vedetă printre fanii naționalei spaniole. Reacțiile sale din timpul victoriei cu Belgia, scor 2-1, în sferturile de finală, au atras un val de comentarii pe rețelele sociale.

Popularitatea neașteptată a copilului a ajuns inclusiv în atenția Ambasadei Spaniei în Marea Britanie, care a reacționat la imaginile devenite virale.

Keyne nu este însă pentru prima dată în centrul atenției. El a mai apărut alături de fratele său la evenimente importante din fotbal, inclusiv după succesul Spaniei la Campionatul European din 2024 și la ceremonia Balonului de Aur.

Lamine Yamal a vorbit în mai multe rânduri despre legătura strânsă pe care o are cu Keyne. Starul Spaniei a explicat că diferența mare de vârstă dintre ei a creat o relație aparte.

„Pentru mine este ca un fiu”, a spus Yamal despre fratele său mai mic, într-o declarație citată de presa britanică.

Fotbalistul a precizat că încearcă să petreacă timp cu Keyne ori de câte ori programul îi permite. Cei doi apar frecvent împreună, iar imaginile publicate de familie au devenit tot mai urmărite odată cu ascensiunea internațională a jucătorului spaniol.

Yamal, care a împlinit 19 ani în timpul Cupei Mondiale, a subliniat și importanța familiei în cariera sa. Tânărul internațional spaniol a vorbit despre schimbările majore prin care au trecut apropiații săi după ce el a ajuns la cel mai înalt nivel al fotbalului european.

Aparițiile lui Keyne în tribune au devenit un element constant al parcursului Spaniei la Cupa Mondială. Următoarea partidă are însă o miză uriașă pentru Lamine Yamal și colegii săi.

Spania întâlnește Franța, marți, în semifinalele competiției. Ibericii au ajuns în această fază după victoria cu 2-1 împotriva Belgiei, în timp ce Franța a eliminat Marocul.

Pentru Yamal, partida cu Franța vine într-un moment în care așteptările sunt ridicate. Jucătorul Barcelonei este una dintre figurile centrale ale naționalei Spaniei și unul dintre cei mai urmăriți fotbaliști ai turneului.

În tribune, Keyne ar putea avea din nou propriul său spectacol. La doar trei ani, fratele lui Lamine Yamal a reușit să devină una dintre poveștile neașteptate ale Cupei Mondiale 2026, fără să atingă mingea.