Incident electoral la Iași. Cetățeni din Republica Moldova, surprinși în hotel pentru acțiuni pro-Dodon

Republica Moldova. Un grup de 13 cetățeni din Republica Moldova, suspectați că desfășurau activități de campanie electorală în favoarea Partidului Socialiștilor (PSRM) condus de Igor Dodon, a fost legitimat de polițiști. Aceștia se aflau într-un hotel din centrul Iașiului. Autoritățile române au precizat că fac schimb de informații cu instituțiile din Republica Moldova și că verificările sunt în desfășurare, în vederea dispunerii măsurilor legale.

Potrivit G4Media, cetățenii moldoveni ar fi rezervat camere și o sală de conferințe din hotel până pe 26 septembrie. Aceștia ar fi folosit laptopuri și căști pentru a contacta telefonic cetățeni din Republica Moldova, cărora le solicitau să voteze la alegerile parlamentare din 28 septembrie în favoarea lui Dodon.

Mi mult, grupul nu s-ar fi limitat doar la apeluri telefonice. Aceștia ar fi încercat să organizeze și o conferință de presă, la care ar fi urmat să participe și jurnaliști, cel mai probabil veniți din Republica Moldova.

Incidentul a fost semnalat luni, 15 septembrie, la orele amiezii, printr-un apel la poliție. Echipaje ale Poliției Județene Iași au legitimat persoanele vizate și le-au adresat întrebări, însă nu au aplicat sancțiuni, invocând lipsa unui cadru legal aplicabil în România.

Reprezentanții Inspectoratului au confirmat intervenția și au precizat că urmează să se facă schimb de informații cu autoritățile din Republica Moldova pe canalele oficiale și să se dispună măsuri.”

”În baza unei sesizări privind prezenţa unor cetăţeni din Republica Moldova care s-ar afla în municipiul Iaşi şi care ar fi intenţionat să desfăşoare campanie electorală privind alegerile din Republica Moldova, poliţiştii au efectuat verificări la un imobil situat în municipiul Iaşi. Astfel, au fost identificate şi legitimate persoanele în cauză. Urmează să se facă schimb de informaţii cu autorităţile din Republica Moldova pe canalele oficiale şi să se dispună măsuri. Cercetările sunt continuate pentru clarificarea situaţiei. De asemenea şi dispunerea măsurilor legale necesare”, a precizat Biroul de Presă al Poliţiei judeţului Iaşi.

Potrivit surselor, cei 13 moldoveni ar fi părăsit România în noaptea de luni spre marți. Asta după intervenția poliției, eliberând camerele și sălile închiriate, a căror valoare totală ar fi depășit 100.000 de roni, echivalentul a 385.000 de lei moldovenești.

Purtătoarea de cuvânt a formațiunii, Carmena Sterpu, a respins acuzațiile. Aceasta a calificat cazul drept „o invenție ieftină”.

„Orice afirmații privind surprinderea unor cetățeni pentru preferințele lor politice trebuie să fie confirmate oficial de către instituțiile competente. Publicațiile de acest tip au un caracter speculativ. Sunt folosite pentru a tensiona situația și a discredita anumite forțe politice. Este o invenție ieftină a unui regim aflat în agonie”, a menționat Sterpu.

Alegerile parlamentare din Republica Moldova vor avea loc pe 28 septembrie.