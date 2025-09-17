Poliția din Republica Moldova, misiune grea la alegerile parlamentare din 28 septembrie

Republica Moldova. Oamenii legii vor fi mobilizați atât în ziua alegerilor parlamentare, cât și în perioada premergătoare acestora, pentru a garanta desfășurarea procesului electoral în condiții de siguranță. Șeful Inspectoratului General al Poliției (IGP), Viorel Cernăuțeanu, a precizat că polițiștii vor acționa în regim sporit la nivel național, pentru ca votul cetățenilor să se realizeze fără incidente.

„Vom fi în adiacentul secțiilor de votare și în zilele premergătoare scrutinului. Este important nu doar să asigurăm ordinea în ziua alegerilor, ci și să prevenim orice provocări sau acțiuni ilegale care ar putea pune în pericol democrația în Republica Moldova”, a declarat Cernăuțeanu într-un interviu pentru IPN.

În contextul protestelor anunțate după alegeri, șeful IGP a subliniat că poliția va garanta dreptul la întrunire pașnică. Astfel, respectând legislația în vigoare, dar nu va tolera acțiuni coordonate sau ilegale.

„Fiecare cetățean are dreptul la libera exprimare, atât timp cât protestele sunt pașnice și respectă legea. În același timp, nu trebuie să admitem situații în care aceste acțiuni sunt manipulate, finanțate sau coordonate în interese obscure. Este obligația noastră să asigurăm ordinea publică și protecția drepturilor cetățenilor”, a adăugat Cernăuțeanu.

La alegerile din 28 septembrie, cetățenii își vor putea exprima votul în cadrul a 2.274 de secții de votare, deschise atât în țară, cât și peste hotare.

Potrivit Comisiei Electorale Centrale (CEC), 1.961 de secții vor funcționa în circumscripțiile naționale. 12 secții vor fi disponibile pentru alegătorii din stânga Nistrului. Altele 301 secții vor fi organizate pentru moldovenii aflați în străinătate. Capitala rămâne circumscripția cu cele mai multe secții. 313 în Chișinău și suburbii. Lista completă a secțiilor, cu adrese și informații utile, este disponibilă pe pagina oficială a CEC.

Alegerile parlamentare din Republica Moldova, programate pentru 28 septembrie 2025, vor stabili componența Parlamentului de legislatura a XII-a, alcătuit din 101 deputați aleși pentru un mandat de patru ani.