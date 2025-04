Social Incident cu un avion Tarom, în Franța. Cursa a fost anulată







Tarom anunță că a anulat zborul RO 384 de pe ruta Paris-București. Decizia a fost luată din cauza unei situații tehnice apărute la aeronava care urma să opereze cursa. La bord erau și jurnaliști.

Incidentul s-a produs în timpul rulării pe pistă. În timpul decolării de pe aeroportul Charles de Gaulle, când aparatul de zbor rula cu viteză pe pistă, una dintre anvelope a explodat.

Pilotul a decis, din motive de siguranță, să întrerupă decolarea prin frânare. Procedura este cunoscută sub numele de „rejected take off".

În acel moment, aeronava a frânat brusc şi, în scurt timp, la fața locului au ajuns pompierii. Pasagerii au așteptat aproape 3 ore până au putut coborî în siguranță din aeronavă, conform TVR.

Două anvelope ale aeronavei au fost deteriorate, fără să se înregistreze alte incidente.

Pompieri și mașini de urgență au înconjurat aeronava Tarom

Conform procedurilor standard în astfel de situații, autoritățile aeroportuare au trimis mașini de siguranță, inclusiv echipaje de pompieri, în preajma aeronavei.

„Toți pasagerii au fost debarcați și transportați cu autobuzele înapoi în aeroport. În prezent, după ce li s-a asigurat asistență la sol conform Regulamentului EC 261/2004 și au fost cazați peste noapte, urmează să fie rerutați în cel mai scurt timp cu destinația București", se arată în comunicatul TAROM.

Cauzele care au condus la decizia comandantului aeronavei sunt în curs de investigare. TAROM susține că în momentul de față sunt urmate procedurile curente.