Incendiu puternic la o clădire de locuințe din Brașov. Zeci de persoane au fost evacuate

Un incendiu puternic a afectat, sâmbătă, acoperișul unei clădiri din municipiul Brașov în care se aflau mai multe locuințe, determinând evacuarea a 30 de persoane, între care 12 copii. Flăcările au izbucnit în jurul orei 11.30, iar pompierii au intervenit rapid pentru stingerea focului. Din fericire, autoritățile au anunțat că nu s-au înregistrat persoane rănite.

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Brașov, echipajele au fost trimise pe strada 13 Decembrie după ce s-a raportat un incendiu la acoperișul unei clădiri cu mai multe locuințe. La fața locului au ajuns patru autospeciale de stingere, o autoscară, o autospecială de descarcerare, un echipaj SMURD și o autocisternă cu apă.

„La sosirea echipajelor operative, incendiul se manifesta la nivelul acoperişului, pe o suprafaţă de aproximativ 70 mp. În total, 30 de persoane s-au autoevacuat, dintre care 12 minori”, au transmis reprezentanţii ISU Braşov.

Pompierii au reușit să lichideze incendiul, iar autoritățile au confirmat că nu există victime.

Un alt incendiu major a avut loc în aceeași zi în orașul Bocșa, județul Caraș-Severin, unde flăcările au cuprins patru gospodării. Pompierii militari din cadrul ISU Semenic Caraș-Severin, sprijiniți de pompierii voluntari din Bocșa, au intervenit pentru a limita extinderea incendiului și pentru a proteja locuințele învecinate.

La fața locului au acționat o autospecială de primă intervenție și comandă, trei autospeciale de stingere ale Detașamentului Reșița și două autospeciale ale pompierilor voluntari. La momentul sosirii echipajelor, două case ardeau generalizat, iar acoperișurile altor două erau deja cuprinse de flăcări, incendiul extinzându-se pe aproximativ 250 de metri pătrați.

Pompierii au reușit să salveze mai multe bunuri din locuințele afectate, limitând pierderile materiale. Conform ISU Semenic, nu au fost victime. Incendiul a fost stins complet, iar primele concluzii indică drept cauză probabilă jarul sau scânteile provenite de la un coș de fum deteriorat.