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Incendiu puternic în Prahova. Patru locuințe au fost cuprinse de flăcări

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Incendiu puternic în Prahova. Patru locuințe au fost cuprinse de flăcăriSursa foto: Facebook/IGSU
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Din cuprinsul articolului

Un incendiu puternic a izbucnit în noaptea de sâmbătă spre duminică în localitatea Brazii de Sus, județul Prahova. Patru locuințe au fost afectate de flăcările care s-au extins pe o suprafață de aproximativ 700 de metri pătrați, potrivit ISU Prahova.

Pompierii au intervenit cu mai multe autospeciale

Primele verificări arată că focul ar fi pornit de la un cablu electric defect sau izolat necorespunzător.

Alarma a fost dată în jurul orei 01:30, printr-un apel la numărul unic de urgență 112.

„În această noapte, în jurul orei 01:30, pompierii militari au fost alertaţi printr-un apel la numărul unic de urgenţă 112 cu privire la izbucnirea unui incendiu în comuna Brazi, satul Brazii de Sus. (…) La sosirea echipajelor, acestea au constatat că incendiul se manifesta pe o suprafaţă de aproximativ 700 de metri pătraţi, flăcările afectând patru locuinţe”, arată ISU Prahova.

Pentru stingerea incendiului au fost trimise inițial trei mașini de stingere, o autocisternă și o ambulanță SMURD de la Detașamentul 2 Ploiești.

Forțele de intervenție au fost suplimentate

Ulterior, autoritățile au trimis mai multe echipaje. Pompierii au acționat pentru oprirea extinderii focului către alte clădiri aflate în apropiere.

„Pompierii au depus eforturi pentru ca incendiul să nu se propage la alte construcţii învecinate şi să limiteze pagubele. Din fericire, evenimentul nu a fost soldat cu victime”, au anunțat pompierii.

De unde ar fi pornit incendiul

După lichidarea flăcărilor și finalizarea cercetărilor la fața locului, pompierii au stabilit că incendiul ar fi fost provocat, cel mai probabil, de un cablu electric defect sau care nu era izolat corespunzător.

Sâmbătă, un alt incendiu a provocat panică în Capitală. Flăcările au izbucnit într-un bloc de locuințe din Sectorul 2, iar mai multe echipaje de intervenție au fost trimise de urgență la fața locului.

Pompierii au intervenit pentru stingerea incendiului și pentru evacuarea persoanelor aflate în imobil. În urma acestuia, trei persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale și au fost transportate la spital.

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