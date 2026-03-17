Incendiu mortal într-un apartament din Chișinău. Un bărbat de 50 de ani și-a pierdut viața

Din cuprinsul articolului Contextul incendiilor în Chișinău: un precedent recent

Republica Moldova. Un incendiu devastator a izbucnit în seara zilei de 17 martie într-un apartament situat la etajul cinci al unui bloc de locuit de pe strada Independenței din Chișinău, soldându-se cu moartea unui bărbat în vârstă de 50 de ani. La fața locului au intervenit trei echipaje de pompieri, care au acționat pentru localizarea și stingerea flăcărilor.

Potrivit Lilianei Pușcașu, ofițer de presă al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), salvatorii se află în continuare în teren, evaluând pagubele și asigurându-se că incendiul nu se extinde la alte apartamente sau locuințe din bloc. Circumstanțele producerii incendiului sunt încă în curs de stabilire, iar autoritățile au anunțat că vor fi efectuate cercetări pentru a identifica cauza exactă.

Acest incident urmează unei alte situații periculoase din capitală, petrecută cu doar câteva zile înainte, pe 14 martie, când o deflagrație a avut loc într-un apartament de pe strada Constantin Vârnav 20/1. La acel moment, patru echipe de intervenție au fost mobilizate după ce apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 14:22. Deflagrația a provocat izbucnirea unui incendiu, care a fost localizat la ora 14:38 și complet lichidat la ora 15:05.

În apartamentul afectat a fost găsit un tânăr de 23 de ani, conștient, care a suferit multiple traumatisme. Acesta a fost transportat de urgență la spital pentru îngrijiri medicale. Bunurile materiale dintr-o cămară cu suprafața de aproximativ 25 de metri pătrați au fost distruse în totalitate. Cauza exploziei și a incendiului este în continuare investigată de specialiști.

Potrivit IGSU, în ultimele 24 de ore pompierii și salvatorii din Republica Moldova au intervenit în 22 de misiuni pentru stingerea focarelor de vegetație uscată, în urma cărora au fost compromise 27 de hectare de teren.

În situații de urgență, cetățenii sunt rugați să apeleze Serviciul 112.

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență arată că, de la începutul anului 2026, au fost înregistrate aproape 200 de incendii soldate cu cel puțin 18 decese doar într‑un interval scurt de timp, ca urmare a unor cazuri grave produse în gospodării și alte locuri.