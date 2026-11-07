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Incendiu la un depozit din Caransebeș. 700 de anvelope, un autoturism și un ATV au ars

Incendiu la un depozit din Caransebeș. 700 de anvelope, un autoturism și un ATV au arsIncendiu Caransebeș. Sursă foto: captură video
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Din cuprinsul articolului

Un incendiu a izbucnit sâmbătă seară, 7 noiembrie, la un depozit de anvelope din municipiul Caransebeș, județul Caraș-Severin. La sosirea pompierilor, flăcările cuprinseseră întregul amplasament, pe o suprafață de aproximativ 500 de metri pătrați. ISU Caraș-Severin a anunțat că 700 de anvelope și două vehicule au fost distruse, însă nu s-au înregistrat victime.

Incendiu la un depozit din Caransebeș. 700 de anvelope, un autoturism și un ATV au ars

Un depozit de anvelope din Caransebeș a fost cuprins de flăcări sâmbătă seară, fiind necesară mobilizarea mai multor echipaje de intervenție. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Caraș-Severin, incendiul se manifesta generalizat în momentul în care pompierii au ajuns la fața locului.

Focul a afectat o suprafață de aproximativ 500 de metri pătrați. Printre bunurile distruse se numără sute de anvelope, un autoturism și un ATV.

14 autospeciale mobilizate la incendiul din Caransebeș

Pentru stingerea incendiului au intervenit pompierii militari din cadrul Detașamentului de Pompieri Caransebeș, în colaborare cu Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Oțelu Roșu.

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În total, la locul intervenției au fost trimise 14 autospeciale de stingere și un echipaj de prim ajutor.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență Caraș-Severin a transmis un prim bilanț al pagubelor produse de flăcări.

„Au fost alocate la caz in total 14 autospeciale pentru stins incendii şi un echipaj de prim ajutor. Din primele informaţii, au ars 700 de anvelope, un autoturism şi un ATV”, precizează sursa citată.

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Pompieri. Sursa foto: Arhiva EVZ

Flăcările au cuprins întregul depozit

La sosirea echipajelor, incendiul se extinsese la nivelul întregului amplasament, afectând aproximativ 500 de metri pătrați. Potrivit datelor comunicate de ISU Caraș-Severin, 700 de anvelope au ars în incendiu, alături de un autoturism și un ATV.

Intervenția a fost desfășurată de pompierii din Caransebeș și de voluntarii din Oțelu Roșu, cu sprijinul autospecialelor mobilizate pentru stingerea focului.

În urma incidentului nu au fost înregistrate victime.

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