Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a anunțat că autoritățile poloneze nu au confirmat, până sâmbătă seară, prezența unor cetățeni români printre victimele atacului armat din centrul Cracoviei. Ambasada României a solicitat de urgență informații oficiale despre identitatea și cetățenia persoanelor afectate și rămâne în contact cu autoritățile locale.

MAE a precizat că s-a autosesizat prin intermediul Ambasadei României în Republica Polonă, după apariția informațiilor în presa locală despre atacul armat din Piața Centrală din Cracovia, produs sâmbătă, 7 noiembrie.

Reprezentanții misiunii diplomatice au făcut demersuri urgente pe lângă autoritățile poloneze pentru a afla identitatea și cetățenia persoanelor afectate.

„Până la acest moment, autoritățile poloneze nu au confirmat existența unor cetățeni români printre victime”, a transmis ministerul. De asemenea, Ambasada României nu a primit solicitări de asistență consulară în legătură cu acest incident.

Diplomații români continuă dialogul cu autoritățile locale și sunt pregătiți să acorde sprijin consular, dacă va fi necesar.

Cetățenii români care au nevoie de asistență consulară pot apela numerele Ambasadei României în Polonia:

+48 22 628 31 56

+48 22 622 25 70

Apelurile sunt redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate și sunt preluate permanent de operatorii Call Center.

Pentru situații dificile, speciale, care necesită intervenție de urgență, este disponibil și numărul de telefon al misiunii diplomatice: +48 694 486 683.

MAE a indicat și numărul pus la dispoziție de autoritățile poloneze pentru asistență și informații: +48 12 39 21 300.

Atacul armat s-a produs sâmbătă în centrul Cracoviei, al doilea oraș ca mărime din Polonia. Un bărbat a deschis focul la întâmplare asupra trecătorilor, iar șase persoane au fost ucise și cel puțin zece au fost rănite.

Potrivit unui purtător de cuvânt al poliției, citat de AFP, atacatorul a fost reținut.