Incendiile din Canada, impact asupra Europei. Ce riscuri există

Fumul provenit de la incendiile din Canada a ajuns până în Europa, inclusiv în Grecia și Franța. În același timp, incendiile afectează estul Rusiei, în zona de la est de lacul Baikal, eliberând aproximativ 35 de megatone de carbon în atmosferă.

Observatorul Copernicus a anunțat că fumul dens plutește deasupra nord-estului Europei încă de la sfârșitul lunii mai. Deși nu reprezintă un risc pentru sănătate, acest fenomen determină apariția unor apusuri de soare portocalii.

„Fumuri provenind de la incendii de pădure în provinciile canadiene Manitoba şi Saskatchewan au traversat (Oceanul) Atlantic şi au atins Europa în ultimle zile. Previziunile anunţă un transport suplimentar de fum săptămâna aceasta”, arată Serviciul Copernicus de supraveghere a Calităţii Aerului (CAMS).

Canada and Russia are experiencing intense early wildfire activity ahead of the boreal summer. CAMS is tracking smoke transport across vast distances, impacting atmospheric conditions as far away as Europe and the Arctic. Check out the full details https://t.co/ZqOBYI0zSq pic.twitter.com/KADd1IBZnO

— Copernicus ECMWF (@CopernicusECMWF) June 3, 2025