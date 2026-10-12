Imagini video confirmă că Vlad Bălțăteanu a transportat valiza cu trupul Valentinei și l-a aruncat în Olt

Vlad Bălțăteanu, principalul suspect în cazul morții Valentinei refuză în continuare sa colaboreze cu anchetatorii și nu are un avocat angajat. Informații de ultimă oră legate de anchetă confirm, însă, că Vlad este cel care a transportat valiza în care se afla cadavrul Valen tinei, la dosar fiind depuse imagini video care atestă acest aspect.

Mama lui Vlad Bălțăteanu a fost audiată de procurori, dar va fi citată din nou întrucât anumite afirmații ace acesteia nu s-ar potrivi cu spusele unchiului lui Vlad la audieri. Drept urmare, este posibil ca în această săptămână să fie realizată o confruntare între cei doi, dar și între Vlad și unchiul său.

Totodată, EVZ a aflat că anchetatorii au în vedere să îl supună unui test psihiatrice pe unchiul lui Vlad Bălțăteanu.

Până acum, la dosar nu a sosit raportul medico-legal realizat în urma necropsiei efectuate în cazul Valentinei, după cum nu au fost transmise încă procurorilor nici rezultatele expertizei criminalistice asupra urmelor de sânge descoperite în casa în care a avut loc crima și a celor prelevate de criminaliști din mașina personală cu care Vlad a transportat valiza cu trupul neînsuflețit al Valentinei și l-a aruncat în râul Olt.

Principalul suspect, pus sub acuzare pentru omor, a fost adus în țară din Elveția, unde acesta a decis să se predea în data de 28 septembrie la o secție de poliție din orașul Saint Gallen. El fusese ajutat să fugă din țară de un prieten care, după ce a aflat din media ce s-a întâmplat, s-a prezentat la poliție și a făcut declarații complete privind locul în vcare l-a lăskat pe Vlad în Ungaria.