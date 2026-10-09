Vlad Bălțățeanu, bărbatul de 30 de ani suspectat că și-a ucis iubita, o femeie de 28 de ani, și i-ar fi ascuns trupul într-o valiză aruncată în râul Olt, a fost audiat vineri de procurorii din Vâlcea. Acesta a ajuns în fața anchetatorilor pentru prima dată de la revenirea în țară, după ce a fost preluat din Elveția. Audierea a durat aproximativ 30 de minute, iar bărbatul nu ar fi făcut declarații.

Gheorghe Vlăduț Bălțățeanu a fost scos vineri dimineață din arestul Inspectoratului de Poliție Județean Vâlcea și dus la Parchetul de pe lângă Tribunalul Vâlcea, unde a fost audiat în dosarul în care este cercetat pentru omor.

După aproximativ o jumătate de oră petrecută în fața procurorilor, bărbatul a fost escortat de polițiști și mascați până la autospeciala Poliției, fiind transportat ulterior înapoi în arest.

Poliția Română l-a adus în țară marți seară, din Elveția, după ce acesta s-a prezentat la o secție de poliție din orașul Saint Gallen, în data de 28 septembrie, în jurul orei 23:00. Bărbatul era căutat în dosarul privind moartea femeii de 28 de ani, iar pe numele său fusese dispusă arestarea preventivă în lipsă.

Înainte de emiterea mandatului de arestare, anchetatorii au efectuat o percheziție la locuința suspectului. În timpul verificărilor, polițiștii au descoperit mai multe urme care ar putea avea legătură cu fapta cercetată.

„Cu ocazia desfăşurării activităţii, pe o saltea de dormit, aflată în camera folosită de suspect şi victimă, au fost identificate multiple pete dinamice de substanţă brun roşcată, ce pare a fi sânge. Probe ale acestor urme au fost recoltate în mediu steril în vederea stabilirii ulterioare a naturii şi provenienţei acestora”, au transmis atunci anchetatorii.

Probele recoltate urmează să fie analizate pentru a se stabili natura și proveniența urmelor descoperite.

Cazul a intrat în atenția polițiștilor după ce o persoană aflată la pescuit pe malul râului Olt, în apropierea Barajului Ionești, din județul Vâlcea, a observat un bagaj care plutea pe apă. În interiorul acestuia se afla trupul unei femei.

Potrivit informațiilor prezentate de procurorul Adrian Vrăbete, purtătorul de cuvânt al Parchetului de pe lângă Tribunalul Vâlcea, victima avea 28 de ani, era originară din județul Dolj și locuia fără forme legale într-o comună din Vâlcea.

Necropsia a scos la iveală mai multe leziuni traumatice pe corpul femeii. Medicii legiști au stabilit că moartea a fost violentă și s-ar fi produs la data de 21 septembrie 2026.

În urma cercetărilor, anchetatorii au identificat un bărbat de 30 de ani din județul Vâlcea, despre care există suspiciuni că ar fi fost implicat în uciderea femeii. Potrivit informațiilor din anchetă, acesta ar fi părăsit România înainte de descoperirea trupului.

Dosarul penal pentru omor este instrumentat de Parchetul de pe lângă Tribunalul Vâlcea, iar cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care a murit femeia și pentru clarificarea implicării suspectului.