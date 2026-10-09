Vlad Bălțățeanu ajunge în fața procurorilor. Noi audieri în cazul morții Valentinei Tănăsie

Vlad Bălțățeanu, principalul suspect în dosarul morții Valentinei Tănăsie, ajunge vineri, 9 octombrie, în fața procurorilor din Vâlcea. Bărbatul de 30 de ani, adus în România din Elveția la începutul săptămânii, este cercetat pentru omor, după ce trupul iubitei sale a fost descoperit într-o valiză care plutea pe râul Olt.

Potrivit informațiilor publicate pe 8 octombrie de Se întâmplă în Vâlcea, audierea programată pentru vineri ar urma să fie prima în cadrul căreia procurorii să consemneze oficial explicațiile inculpatului despre moartea Valentinei.

La prezentarea sa în fața instanței pentru confirmarea măsurii arestării preventive, Bălțățeanu ar fi refuzat să dea declarații, susținând că dorește să discute mai întâi cu avocatul. În zilele precedente, în presă au circulat relatări potrivit cărora bărbatul ar fi susținut că nu și-a ucis iubita și că ar fi descoperit-o fără viață în locuința în care stăteau împreună. Aceste afirmații nu au fost confirmate printr-o declarație oficială a procurorilor.

Audierea de vineri ar putea aduce lămuriri cu privire la versiunea suspectului, la ultimele ore din viața victimei și la împrejurările în care trupul tinerei a ajuns în râul Olt.

În funcție de informațiile obținute și de probele administrate, procurorii ar putea decide efectuarea unor activități suplimentare de cercetare, inclusiv o eventuală reconstituire. O asemenea măsură nu a fost anunțată drept certă.

Cazul a intrat în atenția autorităților pe 22 septembrie 2026, după ce un pescar a observat un bagaj care plutea pe râul Olt, în apropierea barajului Ionești, din județul Vâlcea.

În interiorul valizei, care avea aproximativ 80 de centimetri lungime și 50 de centimetri lățime, a fost descoperit trupul unei femei. Polițiștii au demarat cercetările, iar identitatea victimei a fost stabilită ulterior.

Era vorba despre Valentina Ioana Tănăsie, o tânără de 28 de ani, originară din Filiași, județul Dolj. Aceasta locuia de câteva luni în comuna Tomșani, județul Vâlcea, împreună cu partenerul său, Vlad Bălțățeanu, în vârstă de 30 de ani, de profesie frizer. Potrivit informațiilor apărute ulterior, cei doi ar fi avut o relație de aproximativ trei luni și s-ar fi cunoscut prin intermediul internetului.

Tatăl Valentinei, Petre Tănăsie, cunoscut în zona Filiași pentru activitatea sa muzicală, a relatat că înainte de descoperirea cadavrului încercase să ia legătura cu fiica sa, fără succes. Acesta ar fi apelat și numărul de urgență 112, îngrijorat că tânăra nu mai răspundea.

Rezultatele examinării medico-legale au arătat că Valentina Tănăsie a avut parte de o moarte violentă, produsă pe 21 septembrie, cu aproximativ o zi înainte de descoperirea trupului. Potrivit informațiilor comunicate de anchetatori, victima prezenta leziuni traumatice grave, inclusiv două traumatisme la nivelul capului, cinci coaste fracturate și numeroase alte răni. Medicii legiști au identificat și leziuni la nivelul membrelor inferioare, precum și semne de comprimare toraco-abdominală.

Moartea a fost asociată unui șoc traumatic și hemoragic. Unele dintre leziuni erau compatibile cu lovirea cu obiecte dure, iar anchetatorii au luat în calcul și posibilitatea folosirii unui obiect ascuțit. Aceste constatări au determinat continuarea cercetărilor într-un dosar penal pentru omor, instrumentat de Parchetul de pe lângă Tribunalul Vâlcea.

În cadrul anchetei, polițiștii au efectuat o percheziție la locuința folosită de Valentina și Vlad Bălțățeanu, în comuna Tomșani. În camera în care dormeau cei doi, anchetatorii au descoperit pe o saltea mai multe pete de culoare brun-roșcată, care păreau să fie urme de sânge.

Procurorii au anunțat că au fost prelevate probe în condiții sterile, pentru stabilirea naturii substanței și a provenienței acesteia. Descoperirea a devenit unul dintre elementele analizate de anchetatori în încercarea de a stabili unde a murit Valentina și ce s-a întâmplat înainte ca trupul său să fie transportat la râul Olt.

În cursul cercetărilor a fost audiată și mama lui Vlad Bălțățeanu, care locuiește în aceeași curte cu acesta. Femeia le-ar fi explicat anchetatorilor că în seara în care s-ar fi produs crima în locuința fiului său era o petrecere, iar muzica se auzea foarte tare.

Aceasta ar fi susținut că nu a observat nimic neobișnuit și că nu a auzit zgomote care să îi indice că în locuință s-ar fi petrecut un incident violent.

Femeia ar fi afirmat și că nu a observat momentul în care autoturismul fiului său a părăsit curtea.

După moartea Valentinei, Vlad Bălțățeanu a plecat din România. Potrivit informațiilor prezentate în presă, anchetatorii au încercat să refacă traseul acestuia și să stabilească persoanele cu care a intrat în contact.

Surse apropiate cercetărilor au indicat că bărbatul ar fi ajuns inițial în Ungaria, după ce ar fi fost transportat cu autoturismul de o persoană cunoscută. Ulterior, acesta s-ar fi deplasat prin mai multe state europene.

În urma probelor administrate, procurorii au dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale față de bărbat, acesta dobândind ulterior calitatea de inculpat.

Tribunalul Vâlcea a emis pe numele său un mandat de arestare preventivă în lipsă, iar Poliția Română l-a dat în urmărire internațională.

Pe 28 septembrie 2026, Vlad Bălțățeanu s-a prezentat la o secție de poliție din St. Gallen, Elveția, unde s-a predat autorităților. Informația a fost transmisă autorităților române prin intermediul Biroului SIRENE, în cadrul cooperării polițienești internaționale.

Bărbatul se afla deja sub incidența unui mandat de arestare preventivă emis de instanța din România. După parcurgerea procedurilor legale, acesta a fost adus în țară marți, 6 octombrie, sub escorta polițiștilor români, cu sprijinul Centrului de Cooperare Polițienească Internațională din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române.

În aceeași zi, Bălțățeanu a ajuns în custodia autorităților judiciare din Vâlcea, fiind încarcerat în Centrul de Reținere și Arest Preventiv al Inspectoratului de Poliție Județean.

Audierea programată pentru 9 octombrie reprezintă o etapă importantă a cercetărilor, după aducerea suspectului în România.

Procurorii urmăresc să stabilească împrejurările exacte în care Valentina Tănăsie a murit, persoana responsabilă pentru deces, modul în care trupul a fost introdus în valiză și transportat în zona râului Olt, precum și acțiunile întreprinse ulterior.

Rămâne de clarificat și dacă explicațiile oferite de inculpat sunt compatibile cu rezultatele necropsiei, urmele descoperite la percheziții și celelalte probe din dosar.

Gheorghe Vlăduț Bălțățeanu este cercetat pentru omor și beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive.