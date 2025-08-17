Social Imagini greu de privit, filmate în Argeș. Doi măgari epuizați, trași de o mașină. Video







Polițiștii de la Biroul pentru Protecția Animalelor al IPJ Argeș au deschis o anchetă după apariția unor imagini în care un bărbat trage cu mașina doi măgari legați de vehicul. Unul dintre animale se află într-o stare de sănătate precară și abia reușește să meargă.

Într-o filmare publicată pe Facebook apar doi măgari legați de o Dacia Logan care merge pe un drum public. Deși autoturismul nu circulă cu viteză, unul dintre animale, vizibil slăbit, abia reușește să meargă.

IPJ Argeș a anunțat că, pe 17 august, polițiștii Biroului pentru Protecția Animalelor s-au autosesizat și au început verificările pentru a identifica persoana surprinsă în imaginile apărute în mediul online și pentru a stabili împrejurările incidentului. Potrivit sursei citate, în câteva ore a fost stabilită identitatea șoferului și a fost găsită locația în care se află animalele.

„Din verificări a rezultat că aspectele, postate în cursul zilei de astăzi, au avut loc cu două zile înainte, respectiv 15 august a.c., când deţinătoarea animalelor în cauză, femeie de 67 de ani, din Bughea de Jos, a intenţionat să le relocheze de la stâna de pe raza aceleiaşi localităţi, în împrejurarea în care unul dintre animale are o problemă la un picior spate, iar în zonă fusese semnalată prezenţa unui urs”, au anunțat reprezentanții IPJ Argeş.

Polițiștii au verificat starea de sănătate a celor două animale și au analizat situația generală, concluzionând că nu era necesară emiterea unui ordin de plasare în adăpost.

Proprietara a primit o amendă contravențională, conform Legii 205/2004 privind protecția animalelor, și a fost avertizată să asigure în continuare adăpost, hrană și îngrijire pentru toate animalele pe care le deține.

Autoritățile au reamintit că legislația în vigoare sancționează orice formă de maltratare, transport necorespunzător sau cruzime asupra animalelor.

„Încurajăm cetăţenii să apeleze direct poliţia, ori de câte ori observă situaţii în care animalele ar putea fi supuse la rele tratamente. În acelaşi timp, subliniem că este greşit să presupunem, fără a cunoaşte aspectele de context, în ce condiţii s-au petrecut faptele promovate prin imagini pe reţele de socializare. Acest aspect poate fi stabilit numai în baza verificărilor”, au mai anunțat autoritățile.