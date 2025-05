Sport Ilie Stan, reacție emoționantă în vestiarul Stelei. M-am dus acasă și am început să plâng







Ilie Stan, fost jucător al Stelei în perioada cu Lăcătuș, Hagi, Pițurcă a povestit cât a fost de emoționat atunci când a ajuns în vestiar. El venea de la Gloria Buzău și a ajuns să joace cu legendele.

Ilie Stan, șoc în vestiar

Fostul internațional a povestit la un podcast cât de emoționat a fost atunci când a ajuns în vestiarul Stelei. ”Florin Marin a fost un fel de scouter la Steaua și el m-a recomandat. Eu am semnat cu Steaua la începutul lui 1988. Am avut niște emoții teribile în vestiar. Am intrat în vestiar mă uitam așa nu-mi venea să cred. Seara am ajuns acasă și am plâns.

Numai de ce am putut să văd în jurul meu. Era Lăcătuș, mă întorceam Belodedici, în partea cealaltă Pițurcă, îți dai seama. A fost fantastic, un moment incredibil.

E foarte greu să poți să continui la un club mare, trebuie să te pregătești extraordinar de mult, oricând te puteau schimba. Dacă nu te pregăteai și nu-ți vedeai de treaba ta, nu era ușor. Am reușit prin muncă. Eu am fost foarte bine primit, atunci. În 1988 am ajuns direct la pregătire la Forban”, a povestit jucătorul.

Coleg cu Pițurcă timp de doi ani

Iar acolo l-a lovit norocul. Nu de alta, dar Victor Pițurcă a decis să-l ia în cameră. ”Și m-a întrebat Pițurcă cu cine stau în cameră și mi-a zis că stau cu el. a fost colegul meu doi ani de zile și am învățat foarte multe de la el. După antrenamente Gică ținea tot timpul portarii, și pe Gherasim și pe Stângaciu și făceam și întreceri, penalti-uri.

Eu stăteam și Stângaciu e martor. Și îi spuneam, mă, Dane, uite îți dau gol acolo. Luam colțul și acolo era golul. 2000 de lei era prima de joc. Dacă dați peste trei puncte, la fiecare gol marcat primiți câte 500 de lei. Scorul a fost 11-0. Am ratat un singur penalty cu U Cluj la noi acasă. Am dat pe lângă poartă, pentru că am pierdut noaptea”, a mai povestit el.