Ilie Ilașcu, eroul Basarabiei, condus pe ultimul drum la București. Republica Moldova în doliu național

Republica Moldova. Ilie Ilașcu, simbol al rezistenței antitotalitare și fost deținut politic al regimului separatist de la Tiraspol, a fost înmormântat cu onoruri militare la Cimitirul Bellu din București, într-o ceremonie încărcată de emoție și demnitate. Mii de oameni, rude, camarazi, oficiali din România și Republica Moldova au venit să-i aducă un ultim omagiu celui care a îndurat ani de tortură, izolare și execuții simulate, dar nu și-a trădat patria.

Ceremonia religioasă a avut loc la biserica „Sfânta Sofia” din București, unde un sobor de preoți, în frunte cu Preasfințitul Părinte Veniamin, Episcopul Basarabiei de Sud, a oficiat slujba de înmormântare. Oameni simpli, veterani, foști camarazi de luptă și reprezentanți ai autorităților au venit să își ia rămas-bun de la fostul lider al Mișcării de Eliberare Națională.

La începutul ședinței Guvernului României, membrii cabinetului condus de Ilie Bolojan au ținut un moment de reculegere în memoria lui Ilașcu.

În aceeași zi, Republica Moldova a marcat doliu național. Drapelul de stat a fost coborât în bernă în toate localitățile țării și la misiunile diplomatice din străinătate. La ora 12:00, țara a păstrat un moment de reculegere.

La Chișinău, o ceremonie simbolică de comemorare a fost organizată la Palatul Național „Nicolae Sulac”, unde sute de oameni au venit să-i aducă un ultim omagiu.

Președinta Maia Sandu l-a omagiat în mesajul său public, evocând „lupta curată și vorbele demne” ale lui Ilașcu.

„În cei nouă ani de detenție ilegală, a fost torturat, amenințat, trecut prin execuții simulate cu gloanțe oarbe. Dar nu și-a trădat țara. Ilie Ilașcu a ales, cu fruntea sus, să meargă până la moarte pentru independența Republicii Moldova. Statul va rămâne dator acestui simbol al curajului”, a transmis președinta.

Premierul Republicii Moldova a subliniat că Ilașcu „și-a pus viața în slujba independenței și integrității teritoriale”, iar lecția sa de sacrificiu trebuie transmisă generațiilor viitoare.

Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a reiterat că fostul deținut politic „va rămâne în memoria colectivă un simbol al luptei pentru suveranitatea și integritatea țării”, menționând „soarta grea și nedreaptă” prin care a trecut.

La funeraliile de la București a participat și ambasadorul Republicii Moldova în România, Victor Chirilă, care l-a numit pe Ilașcu „un om al curajului, al demnității și al rezistenței românești în regiunea transnistreană”.

„Ultimul martir al neamului nostru. Un om care ne-a arătat ce înseamnă iubirea de țară, ce înseamnă curajul și sacrificiul”, a spus ambasadorul.

Ilie Ilașcu, născut la 30 iulie 1952, în satul Taxobeni, Fălești, a fost unul dintre fondatorii Mișcării de Eliberare Națională. A condus Frontul Popular – Filiala Tiraspol până în 1992, când organizația a fost lichidată de forțele separatiste transnistrene.

A participat la războiul de pe Nistru ca parte a unor trupe speciale ale Ministerului Securității Naționale, luptând în spatele frontului și lovind structurile militare ale Armatei a 14-a ruse și detașamentele de cazaci.

În iunie 1992, Ilașcu și colegii săi – ulterior cunoscuți drept „Grupul Ilașcu” – au fost arestați de forțe care purtau uniforme ale Armatei a 14-a. A fost acuzat de „terorism” și „crime de război”, iar în 1993 a fost condamnat la moarte de așa-zisa Judecătorie Supremă de la Tiraspol, subordonată Moscovei. Ceilalți membri ai grupului au primit pedepse între 2 și 15 ani de detenție.

Ilașcu a petrecut nouă ani în condiții inumane: izolare totală, lipsa luminii naturale, tortură fizică și psihologică, execuții simulate. În pofida detenției, a fost ales deputat în Parlamentul Republicii Moldova în două legislaturi (1994–1998 și 1998–2000).

Eliberarea sa a avut loc în mai 2001, în urma presiunilor Uniunii Europene și Consiliului Europei. Ulterior, obținând cetățenia română, a fost ales senator în Parlamentul României (2000–2008) și membru al delegației României la APCE.

În 2001, președintele Ion Iliescu i-a conferit „Steaua României”. În 2010, membrii „Grupului Ilașcu” au primit „Ordinul Republicii” din partea președintelui interimar Mihai Ghimpu.

Ilașcu a fost căsătorit cu Nina Ilașcu din 1976 și are două fiice, Tatiana și Olga. Fostul deținut politic a încetat din viață pe 17 noiembrie, la vârsta de 73 de ani.