Ilie Bolojan explică miza pachetului fiscal contestat la CCR: Pachetul stă la baza bugetului pe anul viitor

Premierul Ilie Bolojan a vorbit despre situația pachetului fiscal aflat în analiza Curții Constituționale. Șeful Guvernului a subliniat că documentul reprezintă fundamentul bugetului pentru anul 2026.

Ilie Bolojan a insistat în cadrul unei conferințe de presă că validarea acestuia este esențială pentru ca România să poată trimite cererea de plată numărul 4, în valoare de 2,62 miliarde de euro.

„Prin urmare, pornind de la premiza că foarte probabil acest pachet, pentru că nu s-a făcut nicio altă modificare, subliniez, va fi declarat constituţional, el parcurgând verificarea la prima contestaţie, şi faptul că s-a dat un termen data de 10 decembrie este un lucru bun, din două motive”, a spus Ilie Bolojan despre pachetul fiscal contestat.

În debutul explicațiilor sale, premierul a amintit că evoluția pachetului fiscal a fost marcată de întârzieri, generate de contestațiile depuse la Curtea Constituțională. El a reamintit că instanța a vizat în special articolul referitor la testarea pantografului pentru angajații ANAF.

„În ceea ce priveşte pachetul fiscal, suntem în situaţia în care, aşa cum ştiţi, pachetul al doilea a fost întârziat ca urmare a contestaţiilor care a fost depuse la Curtea Constituţională şi ca urmare a deciziei Curţii de a declara articolul care se referă la testarea pantografului a îngajaţiilor de la ANAF, ca neconstituţional”, a explicat premierul.

Bolojan a adăugat că Parlamentul a eliminat strict acele articole declarate neconstituționale, fără alte ajustări. În acest context, șeful Guvernului pornește de la ideea că verdictul final va confirma constituționalitatea pachetului:

„În Parlament, aşa cum ştiţi, au fost scoase acele articole care au fost declarate neconstituţionale, nu s-a făcut nici o altă modificare. Prin urmare, pornind de la premiza că foarte probabil acest pachet, pentru că nu s-a făcut nicio altă modificare, subliniez, va fi declarat constituţional, el parcurgând verificarea la prima contestaţie (…)”.

Premierul a subliniat că termenul fixat de Curte – 10 decembrie – este favorabil din două perspective. El a punctat: „(…) faptul că s-a dat un termen data de 10 decembrie este un lucru bun, din două motive. Pe de o parte, pentru că acest pachet fiscal stă la baza bugetului pe anul viitor. Pe de altă parte, adoptarea lui ne permite să ne depunem cererea de plată numărul 4, care este în valoare de 2,62 de miliarde de euro”.

Totodată, Bolojan a atras atenția că una dintre prevederile incluse în pachet privește un jalon legat de taxarea poluării, cu efecte directe asupra impozitării mașinilor în funcție de vârstă: „una din prevederile din pachet se referă la respectarea unui jalon privind taxarea poluării, care dă un discount de aproximativ 20% la impozitarea pe maşinile noi şi vine cu o penalizare de până la 20% pentru maşinile foarte vechi”.

Bolojan a precizat că acest jalon reprezintă o condiție obligatorie pentru ca România să transmită cererea de plată numărul 4, în cadrul PNRR. Premierul a spus clar că depunerea va fi posibilă imediat ce pachetul va primi undă verde din partea Curții Constituționale:

„Adoptarea acestui jalon este o condiţie pentru depunerea acestei cereri numărul 4. Prin urmare, imediat ce va fi declarat constituţional, aşa cum am spus, pornim de la premiza că aşa ar trebui să se întâmple, vom depune această cerere în aşa fel încât în cursul lunii februarie, la final, România să-şi încaseze aceşti bani”.

El a conchis că intrarea acestei tranșe de fonduri este esențială pentru continuitatea investițiilor publice anul viitor, subliniind că toate proiectele majore depind de menținerea fluxurilor de finanțare, precizând că încasarea celor 2,62 miliarde de euro este „foarte importantă pentru a asigura investiţiile, pe parcursul anului viitor”.